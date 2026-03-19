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|Giornate FAI di Primavera: apre al pubblico la Prefettura di Potenza
19/03/2026
|In occasione delle Giornate FAI di Primavera di sabato 21 e domenica 22 marzo prossimi, la sede della Prefettura di Potenza, nel cuore del capoluogo, sul lato nord dellottocentesca piazza Mario Pagano, apre alla cittadinanza.
Il Palazzo del Governo potentino occupa lala occidentale dellex Convento di San Francesco del 1265. In seguito alla soppressione dellordine monastico, nel 1807, il compendio venne trasferito al Demanio dello Stato, con linsediamento, nel 1810, degli Uffici dellIntendenza e del Tribunale. Reso inagibile dal terremoto del 1857, il Palazzo fu ricostruito ed ampliato per ospitare, nel 1860, il primo Prefetto della provincia di Basilicata, Giulio De Rolland, con i suoi Uffici.
Lapertura - ha sottolineato il Prefetto Michele Campanaro, che ha convintamente dato corso alliniziativa, ringraziando per questo la delegazione FAI di Potenza - non ha soltanto un valore culturale, ma è soprattutto un segno di vicinanza delle Istituzioni al territorio ed alla comunità, che potrà ammirare il pregio architettonico del Palazzo e, soprattutto, scoprire cosa ospita al suo interno e cogliere il ruolo dellistituto prefettizio, in assoluto uno dei più longevi del nostro Paese.
La visita consentirà di accedere ai luoghi nevralgici della Prefettura, a cominciare dalla stanza di lavoro del Prefetto, dove sarà possibile ammirare lopera datata 1903 realizzata dal pittore macchiaiolo Michele Tedesco, originario di Moliterno (PZ), dipinto di una straordinaria valenza per la Basilicata che raffigura la storica visita in terra lucana, a settembre del 1902, del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Zanardelli.
La visita al Palazzo si soffermerà nei saloni di rappresentanza, solitamente inaccessibili, tra dipinti e mobili depoca, oltre ad una selezione di tappeti antichi provenienti dalla collezione privata del Prefetto Campanaro, tra cui spicca un importante tappeto anatolico del XVIII secolo, conosciuto come tappeto Ghirlandaio dal nome dallartista rinascimentale fiorentino Domenico Bigordi, detto il Ghirlandaio, nei cui dipinti sono stati riprodotti alcuni tappeti con analogo disegno, a cominciare dalla pala daltare Madre in trono con il bambino, gli arcangeli Michele e Raffaele e i santi San Giusto e San Zenobio del 1486, oggi esposta negli Uffizi a Firenze.
Inoltre, danzatrici e danzatori dellAssociazione culturale di Potenza Les Arts daranno vita ad una performance dal titolo Il tappeto delle storie: trame, fili e destini, che accompagnerà i visitatori nei momenti salienti del percorso.
Alle ore 9,30 di sabato 21 marzo la visita inaugurale, in presenza del Prefetto di Potenza Michele Campanaro, della Presidente regionale del FAI Rosalba Demetrio e delle Autorità della provincia, con gli apprendisti ciceroni del Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza e laccoglienza da parte degli studenti dellIstituto di Istruzione Superiore Di Pasca - Fortunato di Potenza.
I dettagli sugli orari di visita nelle due giornate sono riportati alla pagina web del FAI https://www.fondoambiente.it/luoghi/palazzo-del-governo-potenza?gfp
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