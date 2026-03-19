Si sono appena conclusi i lavori del confronto regionale tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali del comparto sanità.



Per Fials erano presenti il Segretario Regionale Giovanni Sciannarella e il Segretario Aziendale Marco Bigherati , mentre per Confsal ha partecipato il Segretario Giuseppe Costanzo.



Il confronto si è chiuso con esito positivo, grazie all'accoglimento da parte della Regione di tutte le istanze avanzate da Fials, in particolare per quanto riguarda l'indennità di pronto soccorso.



Finalmente sarà deliberata l'apertura e l'estensione dell'indennità anche a tutti quei servizi che operano in stretto contatto con il pronto soccorso, tra cui radiologia, laboratorio analisi, rianimazione e comparto operatorio. Si tratta di un risultato significativo che riconosce il valore e l'impegno di tutti i professionisti coinvolti nella gestione dell'emergenza-urgenza.



La Fials si impegnerà affinché questo risultato venga concretizzato a livello aziendale ampliando la platea degli aventi diritto in maniera significativa, includendo tutte le professionalità che affluiscono al Dipartimento di Emergenza-Urgenza, come rianimazione, sala operatoria, emodinamica e medicina d'urgenza, nonché ulteriori ambiti quali UTIC e cardiologia. Allo stesso modo, sarà fondamentale garantire il riconoscimento anche per tutte quelle attività che operano in collegamento diretto con il pronto soccorso, come radiologia (in particolare radiologia d'urgenza) e laboratori analisi.



La delibera sarà ora trasmessa alle Aziende sanitarie, che dovranno applicarla in tempi rapidi. Contestualmente saranno avviate le delegazioni trattanti aziendali per definire la platea dei beneficiari, la distribuzione delle risorse e la loro differenziazione tra le diverse figure professionali.



Fials ha inoltre richiesto l'attivazione di fondi aggiuntivi, attraverso progetti specifici, da destinare agli operatori del 118. Su questo punto la Regione si è riservata ulteriori valutazioni.



Per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, sono stati introdotti aggiornamenti in linea con le previsioni del nuovo contratto, con l'obiettivo  condiviso anche da Fials  di definire nel prossimo futuro una chiara differenziazione tra comparto, medici e dirigenza sanitaria.



La Segreteria Fials accoglie con soddisfazione gli esiti del confronto e ringrazia la Regione Basilicata, l'Assessore Latronico e i dirigenti regionali per la disponibilità e l'approccio costruttivo dimostrato nel dialogo con le organizzazioni sindacali.



Segreteria Regionale Fials