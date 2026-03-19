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A Baragiano conferimento cittadinanza onoraria ad Alfonsina Russo

19/03/2026

Sabato 21 marzo lamministrazione comunale di Baragiano conferirà la cittadinanza onoraria ad Alfonsina Russo, dirigente del ministero della Cultura e archeologa. Lencomio sarà consegnato nel corso di una cerimonia che prenderà il via alle 17 e 30 nellaula consiliare Pio Carmine Remollino . Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Galizia e la prolusione di Maria Chiara Monaco, direttrice della Scuola di specializzazione in beni archeologici dellUnibas , si svolgerà la lectio magistralis di Alfonsina Russo.  La dottoressa Russo ha contribuito in modo diretto alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di Baragiano- spiega il primo cittadino Giuseppe Galizia - instaurando un solido rapporto scientifico, professionale e culturale con il nostro territorio. Tra il 1999 e il 2009 Alfonsina Russo ha operato stabilmente in Basilicata come funzionaria archeologa e responsabile della sede operativa di Muro Lucano della Soprintendenza Archeologica della Basilicata. Ha curato il progetto scientifico e lallestimento del Museo Archeologico Virtuale di Baragiano La terra di Eracle , partecipando alla realizzazione del cd multimediale La Basilicata nord-occidentale tra mito e archeologia (finalista al festival del cinema di Rovereto), sviluppato in collaborazione con il Comune di Baragiano e la Regione Basilicata, e realizzando la carta archeologica del territorio del Comune di Baragiano. Attraverso scavi (2001, 2008, 2009), ricerche, convegni, pubblicazioni scientifiche (tra cui si ricordano soprattutto quelle allinterno del volume Felicitas Temporum del 2008), attività di tutela, mostre e progetti di comunicazione culturale, Alfonsina Russo ha contribuito a definire il quadro storico-archeologico del territorio, soprattutto per quel che riguarda il periodo preromano , e a renderlo accessibile alla comunità, favorendo la consapevolezza dellidentità storica locale e ponendo le basi per successive iniziative di valorizzazione, come ArcheoParco del Basileus.  Con il conferimento della cittadinanza onoraria alla dottoressa Russo- conclude il sindaco Giuseppe Galizia- vogliamo riconoscere il legame instaurato con la comunità baragianese e il contributo apportato alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio culturale del nostro territorio



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