Pisticci e i suoi paesaggi si preparano ad arrivare sul grande schermo con Don Chisciotte, il nuovo film di Fabio Segatori, nelle sale dal prossimo 26 marzo, che vede tra i suoi scenari il territorio lucano con i calanchi di Pisticci, Craco e Montalbano Jonico trasformati in un set naturale di straordinario impatto visivo.



Lopera, presentata in concorso alla 17ª edizione del Bif&est  Bari International Film&Tv Festival, rilegge il capolavoro di Cervantes con Alessio Boni nel ruolo di Don Chisciotte, affiancato da un cast di rilievo internazionale che comprende Angela Molina, Marcello Fonte e Fiorenzo Mattu nei panni di Sancho Panza.



Per la città di Pisticci si tratta di una vetrina importante, capace di rafforzare il legame tra cinema e territorio e di proiettare ancora una volta limmagine dei paesaggi lucani in un circuito culturale e promozionale di rilievo nazionale. La presenza di produzioni cinematografiche in contesti come quello pisticcese contribuisce, infatti, a consolidare una narrazione del territorio fondata sulla sua identità, sulla forza dei suoi scenari e sulla capacità di attrarre attenzione ben oltre i confini regionali.



Il sindaco Domenico Albano dichiara: Vedere Pisticci e i suoi calanchi diventare parte di unopera tanto attesa è motivo di soddisfazione e di orgoglio. Il nostro territorio continua a dimostrare di avere tutte le caratteristiche per parlare al grande pubblico attraverso il cinema, offrendo scenari unici, identità e bellezza. È anche così che si costruisce una promozione autentica, capace di valorizzare i luoghi e di rafforzarne lattrattività.



Lassessore al Turismo Francesca Colacicco aggiunge: Si rafforza il legame virtuoso tra cinema e territorio, che rappresenta anche una direttrice importante del nostro percorso di sviluppo turistico. Lobiettivo è far conoscere sempre di più Pisticci sia come location privilegiata per nuovi film e serie tv, sia come palcoscenico di grandi eventi dedicati alla settima arte. In questo solco si inserisce anche lesperienza del Lucania Film Festival, il festival del cinema più longevo della Basilicata, che da anni contribuisce a tenere vivo questo dialogo tra cultura, paesaggio e comunità.



Con Don Chisciotte, dunque, Pisticci si conferma scenario di grande fascino e luogo capace di accogliere e valorizzare produzioni che uniscono cultura, immaginario e promozione del territorio.



