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|Il 21 e 22 marzo lUnitalsi celebra la XXIV Giornata Nazionale
17/03/2026
|Le volontarie e i volontari saranno anche nelle piazze lucane per proporre, in
cambio di unofferta minima, un cofanetto con quattro confezioni di pasta di
semola di grano duro da 400 gr di tipologie diverse. Un bene primario, che
racchiude il valore simbolico del chicco di grano, che sa farsi nutrimento.
Il cofanetto dellUnitalsi può diventare anche un dono per chi è in difficoltà.
I volontari saranno a disposizione per illustrare e far conoscere i progetti
dellUnitalsi in Italia e allestero, in particolare, il Progetto dei Piccoli, dedicato
allaccoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri
pediatrici oncologici e il calendario delle prossime partenze dei Pellegrinaggi per
Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, Polonia, Loreto, Pompei e Siracusa.
Sezione Lucana
La Giornata Nazionale è unoccasione importante per tutta la nostra
Associazione ha detto Rocco Palese, Presidente nazionale Unitalsi. Abbiamo
bisogno dellaiuto di tutti peri poter continuare ad essere vicini alle persone fragili,
ammalate e sole. Sarà un momento prezioso per raccontare e testimoniare con
gioia lUnitalsi, ii progetti di carità, le attività di prossimità, di ascolto e tutte le
iniziative per lorganizzazione dei pellegrinaggi.
LUnitalsi opera in Basilicata dal 1984 con sette sottosezioni su tutto il territorio. La
Sezione Lucana ha oltre 1000 iscritti tra soci effettivi e ausiliari. Una ventina i giovani
impegnati ogni anno nel Servizio Civile. Sorelle e Barellieri prestano gratuitamente il loro
servizio accanto agli ammalati, ai disabili, ai deboli. Nei pellegrinaggi, carisma
dellAssociazione, ma anche nel quotidiano.
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