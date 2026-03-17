Le volontarie e i volontari saranno anche nelle piazze lucane per proporre, in

cambio di unofferta minima, un cofanetto con quattro confezioni di pasta di

semola di grano duro da 400 gr di tipologie diverse. Un bene primario, che

racchiude il valore simbolico del chicco di grano, che sa farsi nutrimento.

Il cofanetto dellUnitalsi può diventare anche un dono per chi è in difficoltà.

I volontari saranno a disposizione per illustrare e far conoscere i progetti

dellUnitalsi in Italia e allestero, in particolare, il Progetto dei Piccoli, dedicato

allaccoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri

pediatrici oncologici e il calendario delle prossime partenze dei Pellegrinaggi per

Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, Polonia, Loreto, Pompei e Siracusa.

Sezione Lucana

La Giornata Nazionale è unoccasione importante per tutta la nostra

Associazione  ha detto Rocco Palese, Presidente nazionale Unitalsi. Abbiamo

bisogno dellaiuto di tutti peri poter continuare ad essere vicini alle persone fragili,

ammalate e sole. Sarà un momento prezioso per raccontare e testimoniare con

gioia lUnitalsi, ii progetti di carità, le attività di prossimità, di ascolto e tutte le

iniziative per lorganizzazione dei pellegrinaggi.

LUnitalsi opera in Basilicata dal 1984 con sette sottosezioni su tutto il territorio. La

Sezione Lucana ha oltre 1000 iscritti tra soci effettivi e ausiliari. Una ventina i giovani

impegnati ogni anno nel Servizio Civile. Sorelle e Barellieri prestano gratuitamente il loro

servizio accanto agli ammalati, ai disabili, ai deboli. Nei pellegrinaggi, carisma

dellAssociazione, ma anche nel quotidiano.

