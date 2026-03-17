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Il 21 e 22 marzo lUnitalsi celebra la XXIV Giornata Nazionale

17/03/2026

Le volontarie e i volontari saranno anche nelle piazze lucane per proporre, in
cambio di unofferta minima, un cofanetto con quattro confezioni di pasta di
semola di grano duro da 400 gr di tipologie diverse. Un bene primario, che
racchiude il valore simbolico del chicco di grano, che sa farsi nutrimento.
Il cofanetto dellUnitalsi può diventare anche un dono per chi è in difficoltà.
I volontari saranno a disposizione per illustrare e far conoscere i progetti
dellUnitalsi in Italia e allestero, in particolare, il Progetto dei Piccoli, dedicato
allaccoglienza delle famiglie dei bambini degenti nei principali centri ospedalieri
pediatrici oncologici e il calendario delle prossime partenze dei Pellegrinaggi per
Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, Polonia, Loreto, Pompei e Siracusa.
Sezione Lucana
La Giornata Nazionale è unoccasione importante per tutta la nostra
Associazione  ha detto Rocco Palese, Presidente nazionale Unitalsi. Abbiamo
bisogno dellaiuto di tutti peri poter continuare ad essere vicini alle persone fragili,
ammalate e sole. Sarà un momento prezioso per raccontare e testimoniare con
gioia lUnitalsi, ii progetti di carità, le attività di prossimità, di ascolto e tutte le
iniziative per lorganizzazione dei pellegrinaggi.
LUnitalsi opera in Basilicata dal 1984 con sette sottosezioni su tutto il territorio. La
Sezione Lucana ha oltre 1000 iscritti tra soci effettivi e ausiliari. Una ventina i giovani
impegnati ogni anno nel Servizio Civile. Sorelle e Barellieri prestano gratuitamente il loro
servizio accanto agli ammalati, ai disabili, ai deboli. Nei pellegrinaggi, carisma
dellAssociazione, ma anche nel quotidiano.



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