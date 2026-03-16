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|A Rionero in Vulture tornano "Le vie della croce"
16/03/2026
|La tradizione, la fede e la memoria collettiva tornano a intrecciarsi a Rionero in Vulture con Le vie della croce, il percorso di appuntamenti dedicato ai riti della Settimana Santa promosso dalla Pro Loco Rionero in Vulture. Tre momenti accompagneranno cittadini e visitatori in un viaggio intenso tra storia, spiritualità e identità comunitaria, valorizzando uno dei patrimoni culturali più profondi del territorio.
Il primo appuntamento è in programma domenica 29 marzo alle ore 19.30 presso la Sala Mostre Nino Calice, con la presentazione del libro Eredi del Sacro di Cristian Strazza, un racconto che ripercorre la storia e il significato della secolare Via Crucis rionerese. Durante la serata sarà inoltre inaugurata la mostra fotografica Sebburche, visitabile fino a sabato 4 aprile.
La settimana proseguirà mercoledì santo, 1° aprile, presso Fontana Grande, con Un uomo, la drammatizzazione della Passione di Cristo che, attraverso una rappresentazione intensa e suggestiva, rievoca uno dei momenti più profondi della tradizione locale.
Il momento culminante sarà sabato santo, 4 aprile, con la storica Via Crucis con personaggi viventi, che partirà alle ore 10.00 dal Centro Sociale e attraverserà le strade della città fino alla Crocifissione nel Giardino del Centro Sociale alle ore 13.00. Il rito, tra i più sentiti dalla comunità rionerese, è organizzato dalla Confraternita Maria SS. del Monte Carmelo, custode di una tradizione secolare profondamente radicata nella storia e nella devozione della città.
Le vie della croce rappresenta così un percorso condiviso che unisce cultura, spiritualità e partecipazione, offrendo loccasione per riscoprire il valore dei riti della Settimana Santa e il loro significato per lidentità della città.
Liniziativa è promossa dalla Pro Loco Rionero in Vulture con il patrocinio di Comune di Rionero in Vulture, Regione Basilicata, Apt Basilicata, Pro Loco Basilicata, Unpli Basilicata e con la collaborazione della Confraternita Maria SS. del Monte Carmelo.
A Rionero in Vulture la Settimana Santa diventa così un cammino collettivo tra storia, fede e tradizione.
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