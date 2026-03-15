HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Viggiano alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026 di Napoli

15/03/2026

Il Comune di Viggiano ha preso parte alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 2026, svoltasi a Napoli dal 12 al 14 marzo. Levento rappresenta ormai un appuntamento strategico per gli operatori del settore turistico, capace di riunire ogni anno migliaia di professionisti: oltre 15.000 visitatori specializzati, circa 6.000 agenzie di viaggio accreditate, 400 espositori e 140 buyer nazionali e internazionali, oltre a un fitto calendario di eventi, convegni, presentazioni e momenti formativi distribuiti nei tre giorni di manifestazione.

Allinterno dello stand dedicato alla Basilicata, grazie alla co-esposizione con lAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata APT, Viggiano ha avuto lopportunità di presentare al pubblico e agli operatori le strategie di sviluppo e implementazione dei flussi turistici nel borgo. Un progetto che si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione dellintera area della Val dAgri, condivisa con gli altri centri della valle e con importanti attrattori culturali come il sito archeologico di Grumentum e il Museo Archeologico Nazionale dellAlta Val dAgri.

La partecipazione alla manifestazione ha rappresentato anche unimportante occasione di confronto con operatori turistici e tour operator impegnati nellorganizzazione di viaggi per gruppi, con particolare attenzione ai segmenti del turismo sociale, religioso e dei viaggi dedicati alla scoperta dei piccoli borghi.

Accanto agli operatori tradizionali, significativo è stato anche linteresse proveniente dal mondo della comunicazione digitale. Durante la fiera sono stati avviati contatti con travel blogger, food blogger, project manager e social media manager, figure sempre più centrali nella promozione delle destinazioni turistiche. Attraverso i loro canali e contenuti mirati, questi professionisti contribuiscono infatti a raccontare i territori e a orientare le scelte di viaggio di un pubblico sempre più attivo sui social.
Proprio su questi temi si sono concentrati diversi workshop e momenti di approfondimento della manifestazione, dedicati alle nuove strategie di comunicazione turistica, con particolare attenzione al ruolo dei social media e alle opportunità offerte dallintelligenza artificiale.
Lauspicio è che il Comune di Viggiano e il comparto turistico locale possano inserirsi pienamente in questi nuovi trend strategici, rafforzando la visibilità del territorio e valorizzando, in modo sempre più efficace, le risorse culturali, paesaggistiche e identitarie di Viggiano e dellintero comprensorio della Val dAgri.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
15/03/2026 - "Re-frame: Il richiamo di Orfeo": oltre 80 partecipanti a Potenza

Si è concluso con un bilancio estremamente positivo levento "Re-frame: Il richiamo di Orfeo  Esplorare lignoto digitale", organizzato dal GDG (Google Developer Group) Basilicata. Liniziativa ha registrato unaffluenza straordinaria, superando le 80 presenze: un dato sign...-->continua
15/03/2026 - Viggiano alla Borsa Mediterranea del Turismo 2026 di Napoli

Il Comune di Viggiano ha preso parte alla 29ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 2026, svoltasi a Napoli dal 12 al 14 marzo. Levento rappresenta ormai un appuntamento strategico per gli operatori del settore turistico, capace di riunire ogni anno m...-->continua
14/03/2026 - Storia di amici del Bar Acquarulo, libro sugli Stereo 8, in finale a Incrociamo le penne

Storia di amici del Bar Acquarulo, libro sulla band di Lagonegro Stero 8, scritto da Pietro Buldo, è in finale al concorso letterario Nazionale Incrociamo le penne.
Il libro racconta la storia della nota band ormai consolidata nel firmamento della ...-->continua
14/03/2026 - Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo: inaugurazione il 20 marzo tra istituzioni e artisti

Un viaggio che inizia nel segno del "Cantiere-evento" e si conclude con uno sguardo rivolto al cielo. Si terrà venerdì 20 marzo 2026, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Felicità, la Cerimonia di Apertura che darà ufficialmente il via allanno...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo