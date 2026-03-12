HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Asp Basilicata celebra la Giornata della Donna con la ''staffetta dei Cug''

12/03/2026

La Asp Basilicata, con il suo Comitato Unico di Garanzia presieduto dalla Presidente Emiliana Straziuso, ha partecipato alliniziativa dellArpab La staffetta dei Cug in occasione della Giornata Mondiale della Donna. È stata loccasione per ricordare limpegno a favore delle vittime delle violenze di genere e per promuovere in ogni luogo la cultura del rispetto dellaltro e dellinclusione. Nel corso delliniziativa, che ha visto in collegamento i Cug di altre realtà regionali, sono stati installati diversi Posti Occupati, uno anche nellingresso della sede principale dellAzienda Sanitaria locale di Potenza in via Torraca a memoria di quelle donne uccise da chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle, ma anche a memoria di chi ogni giorno vive situazioni di violenza di genere tra le mura domestiche. Nel suo intervento, la Presidente Cug di Asp Basilicata Emiliana Straziuso ha sottolineato limportanza di tale iniziativa che, con il Posto Occupato intende fare memoria di quelle donne che avrebbero potuto occupare quella sedia che, a causa dei risvolti della violenza di genere, resterà invece vuota per sempre. Non basta lasciare quella sedia vuota- ha dichiarato Straziuso- ma occorre ogni giorno riempire quel vuoto con un impegno concreto e assiduo ponendo attenzione ed intervenendo qualora si manifestino i nove segnali di allarme che caratterizzano la fase della pre-violenza. Segnali che si traducono in indifferenza, ricatto, umiliazione, manipolazione, l'isolamento, intimidazione, gelosia, controllo e intrusione. Dal punto di vista sanitario- ha inoltre ricordato la Presidente Cug dellAzienda Sanitaria potentina- i medici vengo sistematicamente formati per lapproccio alla violenza di genere, ma ogni buona norma serve a poco se non è accompagnata da ottime pratiche nel quotidiano, anche perché la violenza di genere, oltre ad essere una dolorosa tragedia umana collettiva, è ormai diventata anche un'emergenza nella sanità pubblica. Guardando ai dati Istat che parlano di un chiaro aumento di violenze di genere nella fascia tra i 16 e i 24 anni e ad un sempre maggiore ricorso alla linea gratuita di assistenza continua 1522, Straziuso ha inoltre ricordato il ruolo della sanità pubblica che diventa primario nel riconoscimento del fenomeno, nellassistenza medica e psicologica verso chi subisce violenze, ma anche nella raccolta di prove documentali che permettano una interazione con la rete dei servizi territoriali.



