|A Marconia lo spettacolo teatrale ''Gerardo il semplice. Storia di un santo''
12/03/2026
|Un lungo intreccio di lenzuoli che pende dalla finestra. Gerardo ci si cala piano. Vado a farmi santo urla, scappando dalla casa paterna.
Un ragazzo timido e innamorato. Questo il protagonista dello spettacolo teatrale dedicato alla figura di San Gerardo, patrono della Basilicata, nel tricentenario della sua nascita. Liniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Gerardo insieme allUfficio per la Cooperazione Missionaria, coinvolgerà tre diverse località della diocesi Matera-Irsina, facendo tappa a Marconia il giorno 13 marzo, al Cineteatro Rinascente. Lingresso è a offerta libera.
A portare sul palcoscenico le tappe più simboliche della vita del giovane redentorista lucano, gli interpreti, Giampiero Pizzol e Laura Aguzzoni, attivi da anni nel panorama teatrale italiano, accompagnati dalle musiche di Alfonso Maria de Liguori di cui lo stesso santo fu discepolo.
Un racconto-dialogo con il pubblico per riscoprire una figura umile ma centrale. «Abbiamo fortemente sostenuto questa iniziativa spiega Don Franco Laviola la vita di San Gerardo torna a parlarci a trecento anni di distanza, per sottolineare come Dio faccia proprio della semplicità il suo inno».
Come ritrovare la gioia autentica nella vita di tutti i giorni? Come vivere serenamente la frenesia del presente che ci fa perdere di vista l'essenziale? Gerardo il Semplice. Storia di un Santo si propone come viaggio tra le domande che non ci si pone più, per rispolverare dubbi taciuti e lasciarci più consapevoli. Unoccasione di riflessione attraverso il linguaggio del teatro, pensata per grandi e piccini, proponendo la figura del santo come testimonianza di fede vissuta nella quotidianità.
