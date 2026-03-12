Un lungo intreccio di lenzuoli che pende dalla finestra. Gerardo ci si cala piano. Vado a farmi santo urla, scappando dalla casa paterna.

Un ragazzo timido e innamorato. Questo il protagonista dello spettacolo teatrale dedicato alla figura di San Gerardo, patrono della Basilicata, nel tricentenario della sua nascita. Liniziativa, promossa dalla Parrocchia di San Gerardo insieme allUfficio per la Cooperazione Missionaria, coinvolgerà tre diverse località della diocesi Matera-Irsina, facendo tappa a Marconia il giorno 13 marzo, al Cineteatro Rinascente. Lingresso è a offerta libera.

A portare sul palcoscenico le tappe più simboliche della vita del giovane redentorista lucano, gli interpreti, Giampiero Pizzol e Laura Aguzzoni, attivi da anni nel panorama teatrale italiano, accompagnati dalle musiche di Alfonso Maria de Liguori di cui lo stesso santo fu discepolo.

Un racconto-dialogo con il pubblico per riscoprire una figura umile ma centrale. «Abbiamo fortemente sostenuto questa iniziativa  spiega Don Franco Laviola  la vita di San Gerardo torna a parlarci a trecento anni di distanza, per sottolineare come Dio faccia proprio della semplicità il suo inno».

Come ritrovare la gioia autentica nella vita di tutti i giorni? Come vivere serenamente la frenesia del presente che ci fa perdere di vista l'essenziale? Gerardo il Semplice. Storia di un Santo si propone come viaggio tra le domande che non ci si pone più, per rispolverare dubbi taciuti e lasciarci più consapevoli. Unoccasione di riflessione attraverso il linguaggio del teatro, pensata per grandi e piccini, proponendo la figura del santo come testimonianza di fede vissuta nella quotidianità.

