|Produzioni Agroalimentari Tradizionali (Pat) della Basilicata, incontro tecnico
11/03/2026
|La valorizzazione della filiera agroalimentare lucana passa anche attraverso quella dei singoli prodotti tipici, argomento che vede lAlsia, Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura, impegnata già da molti anni. Dei 248 Pat presenti nellultimo elenco del Masaf (Ministero dellagricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), infatti, la maggior parte di essi hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento grazie proprio allimpegno dellAgenzia.
Dopo il raggiungimento di questo cospicuo numero di Pat, un ulteriore passo in avanti può essere fatto creando un coordinamento tra tutti gli attori che, a vario titolo, sono coinvolti: dai produttori della materia prima agricola ai trasformatori, dai rivenditori agli addetti alla ristorazione, allospitalità e al turismo, senza escludere gli amministratori locali che potrebbero, a titolo di esempio, prevederli nei menù delle mense scolastiche.
Di tutto questo si parlerà nellincontro organizzato dallAlsia in collaborazione con la Direzione delle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, La valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Basilicata che si terrà venerdì 13 marzo, alle 10 , presso la Sala Inguscio, in Via Vincenzo Verrastro, a Potenza.
Il programma prevede una introduzione dei lavori a cura di Michele Blasi direttore Alsia, gli interventi di Domenico Cerbino -Alsia, Gerardo Salvatore e Raffaele Beccasio - Regione Basilicata, Gerardo Larocca Presidente ANCI Basilicata, Margherita Sarli -direttore generale APT Basilicata. Seguirà il contributo dei rappresentanti di GAL e ProLoco. Infine sarà aperto un dibattito che si concluderà con lintervento dellAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Regione Basilicata Carmine Cicala.
Per eventuali informazioni contattare il referente dott. Domenico Cerbino, tel. 0835-24575, email azienda.pollino@alsia.it.
|ALTRE NEWS
|11/03/2026 - Open Day per la Settimana Mondiale del Glaucoma: visite gratuite allOspedale di Matera
In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, lAzienda Sanitaria Locale di Matera in collaborazione con lUnità Operativa Complessa di Oculistica dellOspedale Madonna delle Grazie diretta da Massimo Lorusso, promuove un Open Day dedicato alla prevenzione, per offrire...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Rotonda ospita le Giornate del Paesaggio 2026: biodiversità, arte e innovazione nel Parco del Pollino
È tutto pronto a Rotonda, sede del Parco Nazionale del Pollino, per le giornate del paesaggio 2026 in programma il prossimo 13 e 14 marzo nellambito del progetto Eureca (Esplorare lUnione tra la Ricerca scientifica E la Comunicazione Ambientale innovativa) p...-->continua
|
|
|11/03/2026 - La musica classica arriva nella scuola dell'infanzia dell'IC Pascoli di Matera
MATERA Una mattinata di musica classica dal vivo dedicata ad oltre 100 bambine e bambini dai 3 ai 5 anni. È quella in programma giovedì 12 marzo presso la Scuola dellInfanzia - Sede Via Lazzazzera di Matera, con due repliche del concerto-spettacolo Pulcine...-->continua
|
|
|11/03/2026 - Matera celebra la Giornata del Paesaggio con ''I Sassi: storia di un paesaggio in evoluzione''
Sabato 14 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e lArchivio di Stato di Matera promuovono liniziativa I Sassi di Matera: storia di un paesaggio in continua evol...-->continua
|
|
|
