La valorizzazione della filiera agroalimentare lucana passa anche attraverso quella dei singoli prodotti tipici, argomento che vede lAlsia, Agenzia lucana di sviluppo e di innovazione in agricoltura, impegnata già da molti anni. Dei 248 Pat presenti nellultimo elenco del Masaf (Ministero dellagricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), infatti, la maggior parte di essi hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento grazie proprio allimpegno dellAgenzia.



Dopo il raggiungimento di questo cospicuo numero di Pat, un ulteriore passo in avanti può essere fatto creando un coordinamento tra tutti gli attori che, a vario titolo, sono coinvolti: dai produttori della materia prima agricola ai trasformatori, dai rivenditori agli addetti alla ristorazione, allospitalità e al turismo, senza escludere gli amministratori locali che potrebbero, a titolo di esempio, prevederli nei menù delle mense scolastiche.



Di tutto questo si parlerà nellincontro organizzato dallAlsia in collaborazione con la Direzione delle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, La valorizzazione dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Basilicata che si terrà venerdì 13 marzo, alle 10 , presso la Sala Inguscio, in Via Vincenzo Verrastro, a Potenza.



Il programma prevede una introduzione dei lavori a cura di Michele Blasi direttore Alsia, gli interventi di Domenico Cerbino -Alsia, Gerardo Salvatore e Raffaele Beccasio - Regione Basilicata, Gerardo Larocca Presidente ANCI Basilicata, Margherita Sarli -direttore generale APT Basilicata. Seguirà il contributo dei rappresentanti di GAL e ProLoco. Infine sarà aperto un dibattito che si concluderà con lintervento dellAssessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Regione Basilicata Carmine Cicala.



Per eventuali informazioni contattare il referente dott. Domenico Cerbino, tel. 0835-24575, email azienda.pollino@alsia.it.



