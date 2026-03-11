|
|
|A Rionero: lI.I.S. G. Fortunato ospita le Olimpiadi Regionali di Debate
11/03/2026
|La scelta dell'I.I.S. G. Fortunato di Rionero in Vulture come sede dell'evento ne conferma il ruolo di polo culturale strategico per il Vulture-Melfese, premiando le capacità organizzative e la propensione al dialogo dell'istituto. Ospitare un campionato regionale non è solo una questione di logistica, ma significa trasformare la scuola in una vera "agorà" del pensiero critico. Non solo una competizione, ma una vera festa della parola e del rispetto. LIstituto di Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Rionero in Vulture ha aperto le sue porte nei giorni scorsi per ospitare il Campionato Regionale di Debate, confermandosi ancora una volta un polo d'eccellenza per l'innovazione didattica in Basilicata. In unaula magna gremita di entusiasmo, squadre provenienti dalla regione si sono sfidate a colpi di argomentazioni, logica e retorica. Al termine di un confronto serrato e di altissimo livello qualitativo, a conquistare il titolo di campione regionale è stato lI.I.S. Pisticci - Montalbano, che ha convinto i giudici per la solidità delle tesi esposte e la capacità di confutazione. Ciò che ha reso davvero speciale questa edizione, tuttavia, non è stato il verdetto finale, ma la cornice in cui si è svolta. Lintero evento è stato permeato da unatmosfera di profonda amicizia, allegria e lealtà. Nonostante la posta in palio fosse alta, tra i corridoi accoglienti del Fortunato non si respirava tensione, ma il piacere del confronto. "Vedere ragazzi di scuole diverse ridere insieme un istante dopo essersi 'sfidati' su temi complessi è la vittoria più grande per la scuola lucana," hanno commentato alcuni dei docenti presenti. La lealtà sportiva ha trasformato ogni dibattito in unoccasione di crescita reciproca, dimostrando che è possibile dissentire senza mai smettere di rispettarsi. Il Debate si conferma una metodologia fondamentale per formare i cittadini di domani: insegna a documentarsi, a parlare in pubblico e, soprattutto, ad ascoltare le ragioni dell'altro. L'accoglienza impeccabile della comunità scolastica del Fortunato di Rionero in Vulture ha fatto il resto, trasformando una gara in un ricordo indelebile per tutti i partecipanti. LI.I.S. Pisticci - Montalbano guarda ora alla fase nazionale di Torino, in programma per la prima settimana di maggio, mentre a Rionero resta lorgoglio di aver seminato cultura, dialogo e uno straordinario spirito di amicizia.
|
|
