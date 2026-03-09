La comunità di Corleto Perticara si prepara a rinnovare uno dei riti più sentiti della propria tradizione: la Notte del Falò, in programma il 18 e 19 marzo 2026 in occasione della festa di San Giuseppe. Il Falò di San Giuseppe è stato recentemente riconosciuto come bene immateriale della comunità nellambito delle azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale promosse dalla Regione Basilicata.



Levento nasce con lobiettivo di custodire e trasmettere alle nuove generazioni una tradizione antica che unisce rito, memoria collettiva e identità territoriale. Il programma delledizione 2026 si articola in due giornate pensate per coinvolgere studenti, associazioni e cittadini, alternando momenti di approfondimento culturale e partecipazione comunitaria.



Le attività prenderanno il via il 18 marzo con un incontro divulgativo rivolto agli studenti. Alle ore 10.00, presso la biblioteca dellIstituto Tecnico Tecnologico di Corleto Perticara, si terrà lincontro Il fuoco tra storia e rito, organizzato dallassociazione culturale La Fenice. Interverranno larcheologa Federica Fasano e la demoetnoantropologa Anna Teresa Lapenta, che guideranno gli studenti in una riflessione sul valore simbolico del fuoco nelle civiltà antiche e sul significato dei riti legati al passaggio dallinverno alla primavera.



Nel pomeriggio, alle ore 17.00 presso la sede Endas, si terrà Versi per la festa del Papà, con letture e poesie declamate dai bambini della comunità. Liniziativa sarà seguita in diretta da Radio Rigel Basilicata, offrendo uno spazio di espressione alle giovani generazioni e valorizzando la dimensione orale delle tradizioni locali.



Il 19 marzo sarà dedicato al momento più identitario della festa. In mattinata, in Piazza Plebiscito, si procederà alla preparazione e allinnalzamento della tradizionale pira con il contributo dei volontari della comunità. Nel pomeriggio, alle ore 17.00 in Piazzetta del Risorgimento, andrà in scena lo spettacolo teatrale Il Legno e il Cuore, diretto da Giuseppe Gravallotti e curato dallassociazione Istinto Lucano, seguito da laboratori e una merenda condivisa realizzata con la collaborazione delle associazioni del territorio.



Alle ore 18.30 si terrà la Santa Messa nella chiesa di SantAntonio. Il momento più atteso arriverà alle ore 19.30 con la benedizione e laccensione del Falò di San Giuseppe in Piazza Plebiscito, accompagnata dalliniziativa #Accendilatradizione. La serata proseguirà con intrattenimento musicale a cura della band Zingari Felici, e con lapertura degli stand gastronomici della Pro Loco, con degustazioni di prodotti tipici e delle tradizionali zeppole.



Il Falò di San Giuseppe è un rito collettivo che ogni anno riunisce la comunità attorno al fuoco, rinnovando un legame profondo con memoria, tradizione e identità del territorio. Levento è organizzato dalla Pro Loco Corletana APS insieme a UNPLI Basilicata, con il patrocinio della Regione Basilicata e del Comune di Corleto Perticara, e si realizza grazie alla collaborazione di diverse realtà associative e culturali locali, tra cui lassociazione culturale La Fenice, lassociazione Istinto Lucano, lassociazione Amici per la Coda, Kerigma Società Cooperativa, Endas Basilicata e Radio Rigel Basilicata, che contribuiscono alla realizzazione delle attività e alla valorizzazione di una tradizione profondamente radicata nella storia della comunità.