In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, lAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo promuove un open day dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce della patologia oculare che è tra le principali cause di perdita della vista.

Lo screening prevede 32 visite gratuite, rivolte a uomini e donne dai 40 anni. Lappuntamento è per sabato 14 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30-18:30, nellambulatorio di Oculistica dellospedale San Carlo di Potenza.



Liniziativa - commenta il Direttore Generale dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera - ha lobiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e di invitare la popolazione a sottoporsi a controlli periodici, fondamentali per individuare precocemente il glaucoma e intervenire tempestivamente. Attraverso questi appuntamenti, lAor intende rafforzare il proprio impegno nella tutela della salute visiva della comunità, sottolineando il ruolo fondamentale della diagnosi precoce e del monitoraggio specialistico. Ringrazio tutto il personale dellunità operativa di Oculistica, diretta dal dottor Domenico Lacerenza: la loro disponibilità e professionalità ci permette di offrire ai cittadini importanti opportunità di screening come questa.



Durante la giornata sarà possibile effettuare una valutazione oculistica finalizzata alla diagnosi precoce del glaucoma, spesso definito ladro silenzioso della vista perché nelle fasi iniziali può non presentare sintomi evidenti e progredire senza segnali evidenti.



Il glaucoma - spiega il dottor Lacerenza - è una malattia degenerativa che colpisce oltre un milione di persone in Italia e rappresenta una delle principali cause di danno irreversibile del nervo ottico e di perdita della vista. Proprio per la sua natura asintomatica, la prevenzione diventa una necessità. I controlli periodici con la misurazione della pressione oculare (tonometria) e lesame del fondo oculare sono fondamentali per intercettare la malattia prima che i danni diventino invalidanti e la cecità irreversibile.



Liniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione IAPB Italia ETS, lUnione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, lAssociazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia, lOrdine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitaria tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la Caritas Basilicata.



Per partecipare allopen day è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dell11 marzo 2026. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede lordine cronologico di adesione.

