|Aor San Carlo, visite gratuite per la diagnosi precoce del glaucoma
9/03/2026
|In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, lAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo promuove un open day dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce della patologia oculare che è tra le principali cause di perdita della vista.
Lo screening prevede 32 visite gratuite, rivolte a uomini e donne dai 40 anni. Lappuntamento è per sabato 14 marzo 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30-18:30, nellambulatorio di Oculistica dellospedale San Carlo di Potenza.
Liniziativa - commenta il Direttore Generale dellAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera - ha lobiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e di invitare la popolazione a sottoporsi a controlli periodici, fondamentali per individuare precocemente il glaucoma e intervenire tempestivamente. Attraverso questi appuntamenti, lAor intende rafforzare il proprio impegno nella tutela della salute visiva della comunità, sottolineando il ruolo fondamentale della diagnosi precoce e del monitoraggio specialistico. Ringrazio tutto il personale dellunità operativa di Oculistica, diretta dal dottor Domenico Lacerenza: la loro disponibilità e professionalità ci permette di offrire ai cittadini importanti opportunità di screening come questa.
Durante la giornata sarà possibile effettuare una valutazione oculistica finalizzata alla diagnosi precoce del glaucoma, spesso definito ladro silenzioso della vista perché nelle fasi iniziali può non presentare sintomi evidenti e progredire senza segnali evidenti.
Il glaucoma - spiega il dottor Lacerenza - è una malattia degenerativa che colpisce oltre un milione di persone in Italia e rappresenta una delle principali cause di danno irreversibile del nervo ottico e di perdita della vista. Proprio per la sua natura asintomatica, la prevenzione diventa una necessità. I controlli periodici con la misurazione della pressione oculare (tonometria) e lesame del fondo oculare sono fondamentali per intercettare la malattia prima che i danni diventino invalidanti e la cecità irreversibile.
Liniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione IAPB Italia ETS, lUnione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, lAssociazione Italiana Ortottisti Assistenti di Oftalmologia, lOrdine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitaria tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la Caritas Basilicata.
Per partecipare allopen day è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dell11 marzo 2026. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede lordine cronologico di adesione.
