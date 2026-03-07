HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Ministero della Cultura, nominati i direttori di 14 musei

7/03/2026

Sono stati firmati oggi presso la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura i contratti dei nuovi direttori e direttrici selezionati attraverso una procedura pubblica internazionale per la guida di 14 musei autonomi italiani. Alla firma era presente il direttore generale Massimo Osanna. La presa di servizio avverrà al termine delliter amministrativo.

Tra le nuove nomine figura Anita Guarnieri alla direzione del Castello Svevo di Bari  Direzione regionale Musei nazionali Puglia. Gli altri incarichi assegnati riguardano importanti istituti culturali italiani: Guido Comis al Museo storico e Parco del Castello di Miramare, Denis Ton al Complesso monumentale della Pilotta, Luigi Gallo ai Musei Nazionali di Bologna, Maria Elena Motisi ai Musei nazionali di Lucca, Luca Mercuri al Pantheon e Castel SantAngelo a Roma, Luigi Scaroina al Parco archeologico dellAppia Antica, Alberto Samonà a Villa Adriana e Villa dEste, Alessandro Mascherucci alle Ville monumentali della Tuscia, Alessandra Necci al Palazzo Reale di Napoli, Almerinda Padricelli ai Musei nazionali del Vomero, Luca Di Franco ai Musei e parchi archeologici di Capri, Federica Colaiacomo al Parco archeologico di Ercolano e Raffaella Bonaudo ai Musei nazionali di Matera.

Le nuove nomine rappresentano un passaggio strategico per rafforzare la governance e la progettualità degli istituti museali, luoghi centrali per la conservazione, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, con particolare attenzione alle realtà del Sud come Bari e Matera.



