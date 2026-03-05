HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Uil e Associazione Amarti Aps: laboratorio di arteterapia sabato 7 marzo su ''Il benessere come strumento di dignità''

5/03/2026

Il benessere come strumento di dignità: è il tema scelto per l8 marzo dal Coordinamento Pari Opportunità Uil Basilicata, di intesa con lAssociazione Amarti Aps. Lincontro si terrà sabato 7 marzo nella sede di Amarti Aps a Potenza (via della Meccanica 23, ore 17.30).
La Uil, con questa iniziativa, prosegue la collaborazione avviata con lAssociazione Amarti Aps attraverso il progetto Stanza dellAscolto  la prima del suo genere in una sede sindacale  uno spazio dedicato allascolto e al supporto emotivo di lavoratrici, lavoratori, pensionate/i e disoccupate/i che vivono situazioni di disagio personale e professionale.
Lappuntamento di sabato sará un vero e proprio laboratorio esperienziale di arteterapia. Quest'ultima rappresenta infatti lo strumento scelto dallAssociazione Amarti per accompagnare e sostenere il lavoro dello sportello della Stanza dellAscolto attivato presso la Uil, offrendo modalità creative per favorire lespressione delle emozioni, lascolto di sé e il benessere personale.
Il servizio è svolto da consulenti familiari e operatori di arteterapia qualificati, garantendo professionalità, gratuità e riservatezza.
Il progetto, strettamente intrecciato con limpegno per laffermazione delle politiche di genere, intende dare risposte ai bisogni della comunità, in coerenza con la missione della Uil come sindacato delle persone. Questo strumento di aiuto rappresenta un passo concreto verso laffermazione delluguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
Liniziativa del 7 marzo va proprio in questa direzione: promuovere il benessere come condizione fondamentale di dignità della persona.



ALTRE NEWS

