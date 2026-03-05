|
|
|Uil e Associazione Amarti Aps: laboratorio di arteterapia sabato 7 marzo su ''Il benessere come strumento di dignità''
5/03/2026
|Il benessere come strumento di dignità: è il tema scelto per l8 marzo dal Coordinamento Pari Opportunità Uil Basilicata, di intesa con lAssociazione Amarti Aps. Lincontro si terrà sabato 7 marzo nella sede di Amarti Aps a Potenza (via della Meccanica 23, ore 17.30).
La Uil, con questa iniziativa, prosegue la collaborazione avviata con lAssociazione Amarti Aps attraverso il progetto Stanza dellAscolto la prima del suo genere in una sede sindacale uno spazio dedicato allascolto e al supporto emotivo di lavoratrici, lavoratori, pensionate/i e disoccupate/i che vivono situazioni di disagio personale e professionale.
Lappuntamento di sabato sará un vero e proprio laboratorio esperienziale di arteterapia. Quest'ultima rappresenta infatti lo strumento scelto dallAssociazione Amarti per accompagnare e sostenere il lavoro dello sportello della Stanza dellAscolto attivato presso la Uil, offrendo modalità creative per favorire lespressione delle emozioni, lascolto di sé e il benessere personale.
Il servizio è svolto da consulenti familiari e operatori di arteterapia qualificati, garantendo professionalità, gratuità e riservatezza.
Il progetto, strettamente intrecciato con limpegno per laffermazione delle politiche di genere, intende dare risposte ai bisogni della comunità, in coerenza con la missione della Uil come sindacato delle persone. Questo strumento di aiuto rappresenta un passo concreto verso laffermazione delluguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.
Liniziativa del 7 marzo va proprio in questa direzione: promuovere il benessere come condizione fondamentale di dignità della persona.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|5/03/2026 - Il nuovo libro di Vincenzo Santochirico dedicato a Matera
Dieci anni che hanno cambiato Matera. Dal 2015 al 2025 Matera ha attraversato una stagione tra le più intense e ricche di cambiamenti della sua storia recente. Capitale Europea della Cultura, epicentro di un impetuoso sviluppo turistico, laboratorio politico con originali ag...-->continua
|
|
|5/03/2026 - A Senise la mostra del Meeting di Rimini 2025 Luce da Luce"Nicea 1700 anni dopo
Dal 9 al 14 marzo 2026, nel Chiostro del Complesso Monumentale San Francesco di Senise, sarà allestita la mostra Luce da Luce"
Nicea 1700 anni dopo
La mostra, nata nellambito del Meeting di Rimini per lamicizia fra i popoli, e ' dedicata, in oc...-->continua
|
|
|5/03/2026 - A Potenza il libro Patrizio Sala: lacqua dello scudetto
Sabato 07 Marzo, alle ore 19.00 presso la libreria Ubik a Potenza (Via Pretoria 50), si terrà la presentazione del libro Patrizio Sala: lacqua dello scudetto (Ebs Print editore, 2025) di Fiorenzo Dosso, organizzata dal Toro club Melfi Gian Paolo Ormezzano...-->continua
|
|
|5/03/2026 - Giuseppe Ninno Mandrake protagonista nella quinta serie di Imma Tataranni
Domenica 8 marzo su Rai 1 andrà in onda la quinta serie di Imma Tataranni Sostituto Procuratore fiction, diretta dal regista Francesco Amato, nella quale sarà presente anche Giuseppe Ninno, il poliedrico Mandrake.
Celebre per i suoi irresistibili con...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV