Si è conclusa con una significativa partecipazione di pubblico ledizione 2026 del Carnevale Antropologico di Rionero in Vulture, appuntamento centrale del calendario culturale locale e tra le espressioni più rappresentative del circuito dei carnevali antropologici della Basilicata.



Il Carnevale era ufficialmente iniziato il 17 gennaio, in occasione della festività di SantAntonio Abate, data che per la comunità rionerese segna tradizionalmente lapertura del periodo carnascialesco. Da quel momento, ogni sabato, il paese è stato attraversato da sfilate, maschere e momenti di animazione che hanno accompagnato cittadini e visitatori verso la giornata conclusiva del 17 febbraio.



Il programma del giorno culminante ha preso il via con il raduno dei gruppi mascherati presso il Piano delle Cantine SantAntonio. Poi, larrivo di Turdei ha dato avvio alla sfilata delle allegorie, i tradizionali carnval, che hanno percorso le principali vie cittadine fino a raggiungere piazza Giustino Fortunato, dove si sono svolte le esibizioni dei gruppi. La manifestazione si è chiusa con la tradizionale festa dei colori, tra musica e momenti di convivialità.



Protagonista assoluto è stato Turdei, maschera storica e identitaria del paese, simbolo della tradizione contadina lucana e del patrimonio culturale immateriale del territorio. La figura si ispira a Michelarcangelo Curto (1858-1944) e nasce tra la fine dellOttocento e i primi decenni del Novecento. Il suo aspetto  pelli animali, corna, campanacci, forca agricola e teschio  richiama limmaginario arcaico del mondo rurale e il confine simbolico tra sacro e profano.



Secondo la tradizione, durante il Carnevale Turdei scendeva dal Monte Vulture attraversando vicoli e contrade, suscitando timore e ilarità, in un rituale collettivo che rievoca il significato originario del Carnevale come tempo di sospensione delle regole e rovesciamento simbolico dellordine quotidiano, così come descritto anche da Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli.



Ledizione 2026 ha confermato la forza identitaria e la capacità aggregativa del Carnevale Antropologico di Rionero in Vulture, espressione di una tradizione che continua a rinnovarsi, mantenendo saldo il legame tra memoria storica, cultura popolare e comunità.