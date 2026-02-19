|
|
|Consluso il Carnevale Antropologico di Rionero in Vulture
19/02/2026
|Si è conclusa con una significativa partecipazione di pubblico ledizione 2026 del Carnevale Antropologico di Rionero in Vulture, appuntamento centrale del calendario culturale locale e tra le espressioni più rappresentative del circuito dei carnevali antropologici della Basilicata.
Il Carnevale era ufficialmente iniziato il 17 gennaio, in occasione della festività di SantAntonio Abate, data che per la comunità rionerese segna tradizionalmente lapertura del periodo carnascialesco. Da quel momento, ogni sabato, il paese è stato attraversato da sfilate, maschere e momenti di animazione che hanno accompagnato cittadini e visitatori verso la giornata conclusiva del 17 febbraio.
Il programma del giorno culminante ha preso il via con il raduno dei gruppi mascherati presso il Piano delle Cantine SantAntonio. Poi, larrivo di Turdei ha dato avvio alla sfilata delle allegorie, i tradizionali carnval, che hanno percorso le principali vie cittadine fino a raggiungere piazza Giustino Fortunato, dove si sono svolte le esibizioni dei gruppi. La manifestazione si è chiusa con la tradizionale festa dei colori, tra musica e momenti di convivialità.
Protagonista assoluto è stato Turdei, maschera storica e identitaria del paese, simbolo della tradizione contadina lucana e del patrimonio culturale immateriale del territorio. La figura si ispira a Michelarcangelo Curto (1858-1944) e nasce tra la fine dellOttocento e i primi decenni del Novecento. Il suo aspetto pelli animali, corna, campanacci, forca agricola e teschio richiama limmaginario arcaico del mondo rurale e il confine simbolico tra sacro e profano.
Secondo la tradizione, durante il Carnevale Turdei scendeva dal Monte Vulture attraversando vicoli e contrade, suscitando timore e ilarità, in un rituale collettivo che rievoca il significato originario del Carnevale come tempo di sospensione delle regole e rovesciamento simbolico dellordine quotidiano, così come descritto anche da Carlo Levi in Cristo si è fermato a Eboli.
Ledizione 2026 ha confermato la forza identitaria e la capacità aggregativa del Carnevale Antropologico di Rionero in Vulture, espressione di una tradizione che continua a rinnovarsi, mantenendo saldo il legame tra memoria storica, cultura popolare e comunità.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|19/02/2026 - Nostro Medioevo Venosino: la Società Dante Alighieri omaggia Re Manfredi ai Padri Trinitari
Un omaggio a Manfredi, nel luogo dove nacque nel XIII secolo e che oggi ospita il Centro di riabilitazione dei Padri Trinitari, a Venosa. Un riconoscimento a una figura storica: un sovrano definito colto e affascinante, reso immortale dai versi del Sommo Poeta. Proprio per q...-->continua
|
|
|19/02/2026 - Consluso il Carnevale Antropologico di Rionero in Vulture
Si è conclusa con una significativa partecipazione di pubblico ledizione 2026 del Carnevale Antropologico di Rionero in Vulture, appuntamento centrale del calendario culturale locale e tra le espressioni più rappresentative del circuito dei carnevali antropol...-->continua
|
|
|18/02/2026 - Giornata di Raccolta del Farmaco a S. Severino L.
La Fondazione Banco Farmaceutico ETS ha promosso la Giornata di Raccolta del Farmaco, un appuntamento di solidarietà che, da 26 edizioni, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto per chi vive nel bisogno. Come in tutta Italia, anche nel piccolo comune ...-->continua
|
|
|18/02/2026 - ASM Chirurgia robotica: nuovi interventi in Ginecologia
LAzienda Sanitaria Locale di Matera prosegue nel percorso di innovazione tecnologica con lutilizzo del sistema robotico, ampliando progressivamente le specialità coinvolte.
Dopo i primi interventi effettuati con successo dallUnità Operativa di Urologia,...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV