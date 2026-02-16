LOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina circondario del Tribunale di lagonegro, promuove il convegno Le novità fiscali del 2026, in programma martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso la Sala Multimediale del Comune di Francavilla in Sinni, in via Porta Pia.

Lincontro rappresenta un importante momento di aggiornamento professionale dedicato a commercialisti, esperti contabili e operatori del settore, con lobiettivo di analizzare in modo organico la manovra fiscale 2026 e le principali novità normative di interesse professionale.



Dopo la registrazione dei partecipanti prevista alle ore 14.45, i lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Nunzio Ritorto, presidente dellOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina/Lagonegro, del Romano Cupparo, sindaco del Francavilla in Sinni, e di Franco Cupparo, assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata.



Relatore del convegno sarà Vito Dulcamare, che illustrerà il quadro riepilogativo della manovra 2026 e approfondirà le novità in tema di reddito dimpresa e lavoro autonomo, IVA, riscossione e accertamento, agevolazioni alle imprese, persone fisiche e ulteriori aggiornamenti fiscali di periodo.



A moderare lincontro sarà Antonio Perretta, consigliere dellOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina/Lagonegro.



Il convegno si conferma come unoccasione di confronto qualificato e di crescita professionale, in un contesto di continua evoluzione della normativa fiscale.