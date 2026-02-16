|
|
|Le novità fiscali del 2026: convegno a Francavilla in Sinni
16/02/2026
|LOrdine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina circondario del Tribunale di lagonegro, promuove il convegno Le novità fiscali del 2026, in programma martedì 17 febbraio 2026, dalle ore 15.00 alle 19.00, presso la Sala Multimediale del Comune di Francavilla in Sinni, in via Porta Pia.
Lincontro rappresenta un importante momento di aggiornamento professionale dedicato a commercialisti, esperti contabili e operatori del settore, con lobiettivo di analizzare in modo organico la manovra fiscale 2026 e le principali novità normative di interesse professionale.
Dopo la registrazione dei partecipanti prevista alle ore 14.45, i lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Nunzio Ritorto, presidente dellOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina/Lagonegro, del Romano Cupparo, sindaco del Francavilla in Sinni, e di Franco Cupparo, assessore alle Attività Produttive della Regione Basilicata.
Relatore del convegno sarà Vito Dulcamare, che illustrerà il quadro riepilogativo della manovra 2026 e approfondirà le novità in tema di reddito dimpresa e lavoro autonomo, IVA, riscossione e accertamento, agevolazioni alle imprese, persone fisiche e ulteriori aggiornamenti fiscali di periodo.
A moderare lincontro sarà Antonio Perretta, consigliere dellOrdine dei Commercialisti di Sala Consilina/Lagonegro.
Il convegno si conferma come unoccasione di confronto qualificato e di crescita professionale, in un contesto di continua evoluzione della normativa fiscale.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|16/02/2026 - Michee, cantante svizzero di origini lucane, presenta lalbum ''Errori''
Errori è un viaggio musicale tra fragilità umana, impegno civile e introspezione. Lalbum è unopera policroma e sonora che esplora le pieghe della vita personale dellautore e le contraddizioni dellumanità intera.
"Errori" nasce dall'esigenza di Michee di raccon...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Leone XIV secondo Ingrao e Pagano
Il libro Leone XIV. Chi dite che io sia? Sono un figlio di Agostino di Ignazio Ingrao e Giuseppe Pagano, edito da Cantagalli, nel 2025, di 158 pagine ed acuistabile al prezzo di 17 euro, è un volume che si propone di rispondere alla domanda Chi è Papa Leone...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Il 22 febbraio 2026 a Senise la seconda edizione del Carnevale Senisese
Il 22 febbraio 2026 torna a Senise la seconda edizione del Carnevale Senisese. Levento si conferma come occasione di aggregazione per la comunità. Questanno la manifestazione prevede alcune novità legate alla valorizzazione del territorio tramite la gastro...-->continua
|
|
|16/02/2026 - Rotonda alla Bit per presentare un turismo lento e rigenerativo
Rotonda, con il Borgo Ospitale Albergo Diffuso, ha partecipato alla Bit - Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2026, tra le più importanti fiere di settore a livello nazionale e internazionale, per presentare le nuove offerte turistiche pensate per ...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV