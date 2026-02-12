Nei giorni della BIT, tra i principali appuntamenti del settore a livello internazionale, lEnte Parco Nazionale del Pollino ha presentato a operatori e visitatori lofferta naturalistica e le opportunità di viaggio sostenibile tra Calabria e Basilicata. Allo stand erano presenti il personale dellArea Promozione e Comunicazione e le Guide ufficiali del Parco, impegnate a raccontare itinerari, esperienze outdoor e progetti in corso. A seguire le attività anche il Commissario dellEnte, Luigi Lirangi, che ha partecipato agli incontri istituzionali e ai momenti di confronto con gli operatori turistici. «La partecipazione alla BIT 2026 rappresenta unimportante occasione di confronto e visibilità ha dichiarato il Commissario. Registriamo con soddisfazione il grande interesse del pubblico per la Ciclovia dei Parchi e per lofferta naturalistica del Pollino. Un risultato evidente sia presso lo spazio della Regione Calabria, presidiato dal personale dellEnte e dalle Guide, sia nellarea dellAPT Basilicata, dove è stata assicurata una qualificata promozione della componente lucana del Parco. È un segnale concreto della crescente attenzione verso proposte turistiche sostenibili e di qualità». Durante la fiera sono stati illustrati i programmi avviati dallEnte e sono state rafforzate collaborazioni con istituzioni e stakeholder. Un lavoro che punta a valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, sostenendo al tempo stesso le comunità locali e un turismo capace di coniugare tutela e sviluppo. LEnte continua così il proprio investimento nelle attività di comunicazione e marketing territoriale, con lobiettivo di attrarre nuovi visitatori e consolidare il posizionamento del Pollino tra le destinazioni di riferimento per il turismo natura