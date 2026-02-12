Il 14 e 15 febbraio 2026 torna il Carnevale di Satriano di Lucania, organizzato per il quattordicesimo anno consecutivo dallAssociazione Al Parco con il contributo del Comune di Satriano di Lucania e dellAPT Basilicata nellambito del progetto P.A.R.T.I. Due giornate dedicate alle maschere tradizionali  il Rumita, lOrso, la Quaresima e la Zita  tra cortei, musica e partecipazione collettiva.



Sabato 14 febbraio la giornata si apre con la Zita, il matrimonio con lo scambio dei ruoli in cui i maschi interpretano le femmine e le femmine interpretano i maschi, a cura dellassociazione Liberamente. Il raduno dei figuranti è previsto al Municipio alle 11:29, con partenza del corteo alle 12:03 e celebrazione al Teatro allaperto Porticelle alle 12:33. Il pranzo della Zita si tiene alle 13:12 nella tensostruttura di Piazza Umberto I. Nel pomeriggio, alle 15:33, parte la sfilata con Orsi, Quaresime, carretti ecologici e corteo della Zita. Il corteo si conclude alle 18:37. A seguire, nella tensostruttura di Piazza Umberto I, festeggiamenti con la musica dei Contrappunto, il dj set di Jakare e il Trio Lucano.



Domenica 15 febbraio, in mattinata, i Rumita spontanei percorrono le strade del paese casa per casa secondo la tradizione secolare. Alle 10:30 in Piazza Umberto I si tiene lincontro Le Foreste salveranno il Mondo, a cura di Matteo Vegetti di Società Selvatica, dedicato al tema della salute planetaria e al rapporto tra essere umano e natura. Alle 11:52 è previsto il raduno e la premiazione dei Rumita spontanei. Dalle 13:01, tra Piazza Umberto I e Piazza Satrianesi nel Mondo, si svolgono open mic e momenti musicali con artisti provenienti da Lucania, Puglia e Campania, tra cui Sergio Santalucia, Emar Laborante, Francesca Puk Portone, Antonio Anzalone, Leandro Sileo, Nicolas Proroga ed Ester Santarsiero.



Alle 15:31 dal Bosco Spera parte la Foresta che cammina, che si conclude alle 18:28 in Piazza Garibaldi. Dalle 18:44, nella tensostruttura di Piazza Umberto I, sono previsti il concerto dei Ritmo Binario, il live set di Jakare e lesibizione di Antonio Saporito.



Durante le sfilate e nei due giorni del Carnevale sono previste improvvisazioni musicali con I Liberi Suonatori del Pollino, Massaro del Cilento, Girolamo Schiuma, Biagio Accardi, I Suoni del Sirino e tanti altri musicisti spontanei.



Gli stand gastronomici con prodotti tipici locali, piatti tradizionali e proposte vegane e vegetariane saranno attivi sabato e domenica a pranzo e a cena nel parcheggio coperto di Piazza Satrianesi nel Mondo. In Piazza Abbamonte sarà allestito un mercatino di artisti artigiani.



In caso di pioggia le attività si svolgeranno nella tensostruttura di Piazza Umberto I e negli spazi coperti già predisposti; sono inoltre disponibili parcheggi coperti per il pubblico.



