|Diventare Tutori Volontari oggi, levento con la Garante Mignoli
11/02/2026
|Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso la Sala B del Consiglio Regionale della Basilicata, a Potenza, si terrà levento di sensibilizzazione e informazione Diventare Tutori Volontari oggi: proteggere il futuro dei MSNA e dei neomaggiorenni con background migratorio, organizzato dalla UOL Basilicata, nellambito del Progetto FAMI 1038 Monitoraggio della tutela volontaria e promozione dellaccoglienza familiare dei MSNA dellAutorità Garante per lInfanzia e lAdolescenza (AGIA).
Liniziativa è realizzata in collaborazione con lUfficio del Garante Regionale per lInfanzia e lAdolescenza, il Tribunale per i Minorenni di Potenza e lAssociazione Lucana dei Tutori Volontari di MSNA, con lobiettivo di consolidare una rete territoriale capace di rendere la tutela volontaria uno strumento sempre più efficace e accessibile.
I Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) arrivano spesso senza una rete familiare di riferimento e con bisogni complessi che richiedono orientamento, continuità e protezione. In questo contesto, la tutela volontaria non è un mero adempimento: è un presidio concreto di diritti e un punto di equilibrio nel percorso di crescita, perché garantisce rappresentanza, accompagnamento e supporto nelle scelte che incidono su scuola, salute, documenti e inserimento sociale. Diventare tutore volontario significa mettere a disposizione responsabilità e presenza, affiancando un ragazzo o una ragazza in una fase decisiva, in cui fiducia e stabilità possono determinare lesito del percorso. È una funzione che rafforza la coesione sociale e rende laccoglienza più qualificata.
Elemento centrale dellincontro sarà la presentazione dellAvviso 2026 per la selezione e la formazione di nuovi aspiranti idonei a svolgere la funzione di Tutori Volontari di MSNA, quale opportunità per ampliare e rafforzare la rete regionale di tutela. LAvviso rappresenta un passaggio operativo per coinvolgere nuove cittadine e nuovi cittadini in un percorso strutturato di informazione e formazione, coerente con il quadro istituzionale di riferimento.
Levento è rivolto a Comuni e Servizi Sociali comunali, operatori dei Servizi di Accoglienza SAI, enti e organizzazioni del territorio, nonché a cittadine e cittadini interessati a candidarsi come aspiranti Tutori Volontari.
La tutela volontaria è una forma di cittadinanza attiva ad alto impatto: esserci quando conta significa dare stabilità, orientamento e voce a chi, da minorenne, affronta da solo un percorso complesso. Linvito è a partecipare numerosi: istituzioni, operatori e comunità insieme possono fare la differenza, trasformando laccoglienza in un sistema di protezione solido e realmente inclusivo.
Lo riporta una stampa della Garante regionale per linfanzia e ladolescenza, Rossana Mignoli
