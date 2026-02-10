HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Omaggio a Brigitte Bardot: al via il Premio Moda® Cinema 2026 a Matera

10/02/2026

Il Premio Moda® Cinema 2026 celebra il fascino senza tempo della settima arte e delle sue icone femminili, rendendo questanno omaggio a Brigitte Bardot. Stilisti da tutto il mondo sono invitati a reinterpretare il mito cinematografico attraverso collezioni che uniscono creatività personale e charme iconico, trasformando labito in linguaggio culturale. Le creazioni sfileranno per il Premio Speciale Cinema, con visibilità esclusiva su Fashion Channel e lesposizione dellabito vincitore alla mostra Premio ModArt Cult Exhibition. Aperto a Haute Couture e Prêt-à-Porter, il concorso valorizza abiti inediti e già realizzati, accessori e gioielli senza vincoli di stagionalità. Levento gode del patrocinio di Regione Basilicata e Comune di Matera e offre premi, targa di riconoscimento e copertura mediatica nazionale e internazionale. Le iscrizioni sono gratuite fino al 28 febbraio 2026.



10/02/2026 - Arisa alla BIT di Milano: creatività e promozione territoriale per raccontare la Basilicata

Un momento dedicato al rapporto tra creatività e promozione territoriale è in programma domani, 11 febbraio alla Borsa Internazionale del turismo, a Milano, con un panel che vedrà la partecipazione di Arisa, cantautrice di origini lucane, in dialogo con la Lucana Film Commis...-->continua
10/02/2026 - Panda 4x4 sul Pollino: una giornata tra natura e avventura

Domenica 22 febbraio 2026, gli appassionati di fuoristrada si danno appuntamento per il raduno Panda 4x4 sul Pollino, unoccasione per vivere il territorio lucano in piena libertà e condivisione. Levento inizierà alle ore 08:00 con il raduno e il tesserament...-->continua
10/02/2026 - Turismo in Basilicata: oltre 1 milione di arrivi e circa 2,83milioni di presenze

La Basilicata chiude il 2025 con risultati turistici che segnano un passaggio strutturale per lintero sistema regionale, affermando lanno come nuovo benchmark di riferimento per la misurazione delle performance turistiche. I dati certificano 1 milione e 35 m...-->continua
10/02/2026 - Chiello svela ''AGONIA'': il nuovo album tra fragilità ed emozioni intense

Chiello torna con un nuovo viaggio musicale: dal 20 marzo sarà disponibile in digitale, CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) il suo album AGONIA.

In gara al 76° Festival di Sanremo con TI PENSO SEMPRE...-->continua

