Il Premio Moda® Cinema 2026 celebra il fascino senza tempo della settima arte e delle sue icone femminili, rendendo questanno omaggio a Brigitte Bardot. Stilisti da tutto il mondo sono invitati a reinterpretare il mito cinematografico attraverso collezioni che uniscono creatività personale e charme iconico, trasformando labito in linguaggio culturale. Le creazioni sfileranno per il Premio Speciale Cinema, con visibilità esclusiva su Fashion Channel e lesposizione dellabito vincitore alla mostra Premio ModArt Cult Exhibition. Aperto a Haute Couture e Prêt-à-Porter, il concorso valorizza abiti inediti e già realizzati, accessori e gioielli senza vincoli di stagionalità. Levento gode del patrocinio di Regione Basilicata e Comune di Matera e offre premi, targa di riconoscimento e copertura mediatica nazionale e internazionale. Le iscrizioni sono gratuite fino al 28 febbraio 2026.