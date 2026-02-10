|
|Omaggio a Brigitte Bardot: al via il Premio Moda® Cinema 2026 a Matera
10/02/2026
|Il Premio Moda® Cinema 2026 celebra il fascino senza tempo della settima arte e delle sue icone femminili, rendendo questanno omaggio a Brigitte Bardot. Stilisti da tutto il mondo sono invitati a reinterpretare il mito cinematografico attraverso collezioni che uniscono creatività personale e charme iconico, trasformando labito in linguaggio culturale. Le creazioni sfileranno per il Premio Speciale Cinema, con visibilità esclusiva su Fashion Channel e lesposizione dellabito vincitore alla mostra Premio ModArt Cult Exhibition. Aperto a Haute Couture e Prêt-à-Porter, il concorso valorizza abiti inediti e già realizzati, accessori e gioielli senza vincoli di stagionalità. Levento gode del patrocinio di Regione Basilicata e Comune di Matera e offre premi, targa di riconoscimento e copertura mediatica nazionale e internazionale. Le iscrizioni sono gratuite fino al 28 febbraio 2026.
|ALTRE NEWS
|10/02/2026 - Arisa alla BIT di Milano: creatività e promozione territoriale per raccontare la Basilicata
Un momento dedicato al rapporto tra creatività e promozione territoriale è in programma domani, 11 febbraio alla Borsa Internazionale del turismo, a Milano, con un panel che vedrà la partecipazione di Arisa, cantautrice di origini lucane, in dialogo con la Lucana Film Commis...-->continua
|10/02/2026 - Panda 4x4 sul Pollino: una giornata tra natura e avventura
Domenica 22 febbraio 2026, gli appassionati di fuoristrada si danno appuntamento per il raduno Panda 4x4 sul Pollino, unoccasione per vivere il territorio lucano in piena libertà e condivisione. Levento inizierà alle ore 08:00 con il raduno e il tesserament...-->continua
|10/02/2026 - Turismo in Basilicata: oltre 1 milione di arrivi e circa 2,83milioni di presenze
La Basilicata chiude il 2025 con risultati turistici che segnano un passaggio strutturale per lintero sistema regionale, affermando lanno come nuovo benchmark di riferimento per la misurazione delle performance turistiche. I dati certificano 1 milione e 35 m...-->continua
|10/02/2026 - Chiello svela ''AGONIA'': il nuovo album tra fragilità ed emozioni intense
Chiello torna con un nuovo viaggio musicale: dal 20 marzo sarà disponibile in digitale, CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) il suo album AGONIA.
In gara al 76° Festival di Sanremo con TI PENSO SEMPRE...-->continua
