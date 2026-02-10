LAnci Basilicata e lAssociazione della Stampa di Basilicata rinnovano, con un programma di sensibilizzazione sui territori, il loro impegno, affinché ciascun Comune lucano  anche in forma associata  preveda nella propria pianta organica un ufficio stampa.

Già nel 2002 Anci e Assostampa Basilicata, con un accordo, hanno avviato un percorso per favorire lapplicazione della legge 150/2000, che disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.



Un obiettivo che si sono dati, nuovamente, Anci e Federazione Nazionale della Stampa Italiana che, lo scorso 28 gennaio, hanno sottoscritto a Roma un protocollo di intesa.



Con questo protocollo, siglato dal presidente Anci Gaetano Manfredi e dalla segretaria generale Fnsi Alessandra Costante, si ribadisce che una buona amministrazione non può prescindere da una comunicazione pubblica professionale, puntuale e trasparente.



La piena attuazione della legge 150/2000  grazie alla collaborazione ormai storica tra il sindacato dei giornalisti e lassociazione dei Comuni italiani - permetterà di garantire uninformazione qualificata e rafforzerà il legame di fiducia tra istituzioni e comunità locale.



I Comuni potranno così contare su uffici stampa strutturati con giornalisti regolarmente iscritti allOrdine, che possano svolgere il loro lavoro secondo i principi deontologici sanciti dalla legge istitutiva della professione e le tutele assicurate dal corretto inquadramento contrattuale.



Fra i punti qualificanti del protocollo anche la formazione del personale impegnato nelle attività di informazione, la previsione per le amministrazioni comunali di assolvere gli adempimenti relativi alla eventuale adesione dei giornalisti al Fondo di previdenza complementare della categoria e di fornire assistenza ai lavoratori che optino per ladesione alla Casagit.



Puntiamo al pieno riconoscimento del ruolo e della professionalità dei giornalisti nellambito della pubblica amministrazione  sottolinea il Presidente dellAssociazione della Stampa di Basilicata Angelo Oliveto  un lavoro congiunto che continuiamo a portare avanti a tutela degli interessi della categoria e dei cittadini ad essere correttamente informati.



"Garantire uninformazione professionale allinterno dei nostri Comuni  sottolinea Gerardo Larocca Presidente Anci Basilicata - non è solo un adempimento normativo, ma un atto di responsabilità verso i cittadini lucani. Attraverso il rafforzamento degli uffici stampa vogliamo che ogni amministrazione, dalle più grandi alle più piccole parli un linguaggio chiaro, verificato e trasparente. Infatti, lAnci Basilicata si farà promotrice di avviare forme associate per garantire anche nei piccoli comuni tale servizio.



La collaborazione con lAssostampa Basilicata  conclude Larocca - è fondamentale per dare dignità al lavoro dei giornalisti e, contemporaneamente, per rendere le nostre istituzioni più moderne e vicine ai bisogni delle comunità."