Si sono svolti a SantArcangelo (PZ) gli Open Day dellIstituto di Istruzione Superiore Carlo Levi, appuntamenti dedicati allorientamento scolastico durante i quali studenti e famiglie hanno potuto conoscere e approfondire lampia offerta formativa dellistituto in vista delle iscrizioni per lanno scolastico 2026/2027. Nel corso delle giornate, le future studentesse e i futuri studenti hanno avuto lopportunità di confrontarsi con gli alunni già iscritti, con i docenti e con il personale scolastico, vivendo da vicino la realtà di un polo educativo che si distingue per qualità, innovazione e attenzione alla crescita culturale e personale dei giovani. LIIS Carlo Levi, realtà formativa allavanguardia inserita in un contesto operoso e dinamico, offre un percorso di istruzione di assoluta eccellenza, come sottolineato dalla Dirigente scolastica, Lucia Lombardi:

La nostra offerta formativa è molto ricca e da questanno, ulteriormente ampliata. Comprende lIstituto Professionale dellAgrario, lIstituto Tecnico a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con la nuova curvatura in digital marketing, lIstituto Tecnico Tecnologico a indirizzo Chimico con sede a Corleto Perticara (PZ) che opera in stretta collaborazione con Total e, il Liceo con tre indirizzi: Linguistico, con lettori di madrelingua Inglese, Francese e Spagnolo, Liceo tradizionale con lo studio del Latino e Liceo delle Scienze Applicate. Percorsi che garantiscono una solida formazione culturale e preparano efficacemente a qualsiasi scelta universitaria. A ciò si aggiunge la possibilità di conseguire importanti attestazioni, come EIPASS e Cambridge English, essendo il nostro istituto sede ufficiale. A evidenziare ulteriori punti di forza della scuola è stato il docente Vincenzo DOnofrio, Funzione Strumentale insieme ai docenti Rocco Lufrano e Giulia De Lorenzo che ha rimarcato lunicità del polo scolastico anche sotto il profilo strutturale e dei servizi:

il nostro fiore allocchiello è il convitto, diretto con professionalità da Giambattista La Grotta che accoglie studenti e studentesse provenienti dai comuni limitrofi e dallintera Basilicata. La struttura è inserita in unarea di circa 250 mila metri quadrati e dispone di impianti sportivi di eccellenza come campo da calcio a 11, campi di calcio a 5, pallavolo, sala biliardo e altre strutture adiacenti al Palazzetto dello Sport, rendendo lofferta sportiva tra le più complete del Sud Italia. Listituto mette inoltre a disposizione pullman per le attività didattiche esterne, unarea infermieristica dedicata alle esigenze sanitarie degli studenti e del personale e servizi pensati per garantire benessere e sicurezza allintera comunità scolastica. Le famiglie interessate possono visitare la scuola per conoscere più nel dettaglio gli spazi, i servizi e confrontarsi direttamente con docenti e studenti. Le iscrizioni possono essere effettuate autonomamente tramite il sito ufficiale www.isisantarcangelo.edu.it oppure recandosi presso gli uffici di SantArcangelo, aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e il martedì e giovedì anche dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Per informazioni è inoltre disponibile il numero telefonico 0973 611826.

Carlino La Grotta