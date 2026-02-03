Domenica 8 febbraio 2026, dalle 10:30 alle 13:30, prende vita a Pisticci un percorso esperienziale e sonoro nel centro storico della città bianca: Soundwalk Mediterraneo, uniniziativa con cui il Lucania Film Festival saluta Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.



Levento rientra in Dialogus Maris, progetto ideato dallAssociazione culturale Allelammie, coerente con i contenuti e le linee guida del dossier Terre Immerse, con lobiettivo di valorizzare lidentità mediterranea come spazio di incontro, scambio e contaminazione culturale. Dialogus Maris è un progetto multidisciplinare che attraversa cinema, letteratura, musica e arti performative, avvalendosi anche degli strumenti dellaudiovisivo, della radio e dei processi di rigenerazione culturale dei territori.



Soundwalk Mediterraneo rappresenta la prima azione preliminare del percorso progettuale, realizzata con il Patrocinio Morale della Fondazione Matera  Basilicata 2019 della Fondazione Lucana Film Commission



Dieci mentori  giovani studenti di musica, creativi, professionisti e appassionati delle culture mediterranee  guideranno il pubblico in una passeggiata sonora alla scoperta dei popoli del Mare Nostrum attraverso il patrimonio musicale della regione. Ogni mentore adotta un Paese e un brano musicale, presentandone autore, genere e motivazioni, e condividendo lascolto collettivo tramite cuffie wireless (silent system) lungo il centro storico, dalle case bianche fino al giardino verticale, diventato nuovo attrattore della città.



Il percorso musicale spazia dalle sonorità del Chaâbi marocchino e della tradizione orale di Houcine Toulali, dove la voce è racconto popolare e memoria collettiva, alla canzone impegnata di Souad Massi, che intreccia folk nordafricano, chanson e sensibilità contemporanea. DallEgitto di Sayed Darwish, padre della musica moderna araba, fino al Libano di Elias Rahbani, autore raffinato che fonde melodia levantina, arrangiamento orchestrale e canzone colta.



La passeggiata attraversa poi la Grecia urbana e diasporica di Tetos Demetriades, tra Rebetiko e canzone desilio, e approda nel Mediterraneo meticcio di Vinicio Capossela, dove ballata, musica balcanica, tradizione italiana e mito si sovrappongono. Le sonorità gitane e balcaniche di Nazif Celaj raccontano una musica nomade, fatta di attraversamenti e appartenenze mobili, mentre il canto adriatico di Oliver Dragojević restituisce la Dalmazia e il Mediterraneo orientale nella sua dimensione più intima e marinara.



Il cammino musicale si conclude con la Spagna contemporanea, tra il Flamenco reinventato di Rosalía, che dialoga con elettronica e pop globale senza perdere la forza arcaica del cante jondo, e la voce di Sílvia Pérez Cruz, capace di muoversi tra flamenco, canzone dautore e jazz, trasformando ogni ascolto in un gesto emotivo e narrativo.



Lungo le strade della città bianca, queste musiche scorrono nelle vene dei suoi calanchi, , amplificando il paesaggio e trasformandolo in una geografia sonora condivisa. La passeggiata prevede soste e incontri nelle lammìe, le tipiche costruzioni dei rioni bianchi, che diventano luoghi di racconto dei Paesi musicati, fino alla tappa finale: un pranzo di comunità con piatti ispirati alle tradizioni di Turchia ed Egitto.