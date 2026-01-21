Sarà presentata ufficialmente domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso Palazzo Rondinelli a Montalbano Jonico, la nuova associazione CalankiSport, realtà nata con lobiettivo di promuovere lo sport, il benessere e la valorizzazione del territorio attraverso attività sportive legate alla natura e alla mobilità sostenibile.



Lincontro pubblico rappresenta il primo appuntamento ufficiale dellassociazione e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e del ciclismo regionale e provinciale.



A moderare levento sarà il giornalista Antonello Lombardi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Di Sanzo, seguirà la presentazione dellassociazione a cura del presidente Domenico Malvasi, che illustrerà missione, obiettivi e prospettive future di CalankiSport.



Sono previsti, inoltre, gli interventi di Angelo Turitto, presidente del Comitato Provinciale FCI Taranto, Giuseppe Lombardi, delegato provinciale FCI Matera, Vincenzo Sileo, delegato regionale FCI Basilicata, Piero Marrese, capogruppo consiliare della Regione Basilicata, e Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute e al PNRR.



Liniziativa si inserisce in un percorso di promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, tutela della salute e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio.