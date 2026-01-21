HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Nasce CalankiSport: a Montalbano Jonico la nuova associazione per sport, benessere e territorio

21/01/2026

Sarà presentata ufficialmente domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso Palazzo Rondinelli a Montalbano Jonico, la nuova associazione CalankiSport, realtà nata con lobiettivo di promuovere lo sport, il benessere e la valorizzazione del territorio attraverso attività sportive legate alla natura e alla mobilità sostenibile.

Lincontro pubblico rappresenta il primo appuntamento ufficiale dellassociazione e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e del ciclismo regionale e provinciale.

A moderare levento sarà il giornalista Antonello Lombardi. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montalbano Jonico, Giuseppe Di Sanzo, seguirà la presentazione dellassociazione a cura del presidente Domenico Malvasi, che illustrerà missione, obiettivi e prospettive future di CalankiSport.

Sono previsti, inoltre, gli interventi di Angelo Turitto, presidente del Comitato Provinciale FCI Taranto, Giuseppe Lombardi, delegato provinciale FCI Matera, Vincenzo Sileo, delegato regionale FCI Basilicata, Piero Marrese, capogruppo consiliare della Regione Basilicata, e Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute e al PNRR.

Liniziativa si inserisce in un percorso di promozione dello sport come strumento di inclusione sociale, tutela della salute e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
21/01/2026 - Nasce CalankiSport: a Montalbano Jonico la nuova associazione per sport, benessere e territorio

Sarà presentata ufficialmente domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso Palazzo Rondinelli a Montalbano Jonico, la nuova associazione CalankiSport, realtà nata con lobiettivo di promuovere lo sport, il benessere e la valorizzazione del territorio attraverso attività ...-->continua
21/01/2026 - San Carlo, prima in Basilicata: ablazione della fibrillazione atriale con elettroporazione

Eseguita per la prima volta in Basilicata, nella Cardiologia dellospedale San Carlo di Potenza, una procedura di ablazione della fibrillazione atriale mediante elettroporazione, una tecnica di ultima generazione per il trattamento delle aritmie cardiache. -->continua
21/01/2026 - Turismo: fare rete per migliorare laccoglienza e valorizzare le professionalità

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 17:30, presso lOpen Space APT Basilicata di Matera, si terrà la seconda tavola rotonda promossa dallagenzia Martulli Viaggi, in collaborazione con APT Basilicata.
Lincontro, dal titolo Operatori e servizi turistici: fa...-->continua
21/01/2026 - A Ferrandina la sessione conclusiva del corso WATDEV

Sarà la sala consiliare del Comune di Ferrandina a ospitare, venerdì 23 gennaio, alle ore 9.00, la giornata conclusiva del percorso internazionale di formazione dedicato alla gestione sostenibile dellacqua e alla resilienza climatica in agricoltura. Lappunt...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo