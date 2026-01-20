La campagna nazionale Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato, promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica, Legambiente e Libera per riportare in primo piano il tema delle mancate bonifiche in Italia con dati e proposte, fa la seconda tappa della sua II edizione a Potenza, in Basilicata, mercoledì 21 gennaio 2026. Lobiettivo è chiedere impegni concreti e tempi certi per la bonifica del SIN dellarea industriale di Tito scalo (PZ), dando piena affermazione al diritto alla salute, la giustizia ambientale e il principio del chi inquina paga.

La tappa inizierà alle ore 11:00 con il flash mob Ecogiustizia subito! organizzato dalle associazioni presso la Piazza Prefettura di Potenza.

Seguirà, alle ore 16:00, unAssemblea pubblica con la discussione e la firma del Patto di Comunità presso il Cecilia, centro per la creatività, contrada Santa Venere, Tito (PZ). Momento di confronto sullo stato della bonifica e occasione per lanciare proposte e azioni prioritarie dintervento per la messa in sicurezza e una transizione ecologica del territorio colpito.

La seconda edizione di Ecogiustizia subito, in nome del popolo inquinato ha iniziato il suo viaggio per chiedere giustizia ambientale e sociale nei Siti di interesse nazionale (S.I.N.) in attesa di bonifica lo scorso 26 novembre a Piombino (Toscana). Dopo la tappa in Basilicata, le prossime saranno: Sulcis-Iglesiente-Guspinese (Sardegna) il 24 febbraio, Terni-Papigno (Umbria) l11 marzo, Bacino del fiume Sacco (Lazio) il 15 aprile e Caffaro di Torviscosa (Friuli-Venezia Giulia) il 14 maggio.