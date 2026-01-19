Rionero in Vulture celebra il Carnevale antropologico 19/01/2026 Il Carnevale antropologico di Rionero in Vulture è entrato ufficialmente nel vivo il 17 gennaio 2026, giorno di SantAntonio Abate, momento tradizionalmente considerato dai rioneresi linizio del Carnevale. Da quel giorno, ogni sabato fino al culmine della manifestazione, le strade cittadine si animeranno con sfilate, maschere e momenti di festa, fino al gran finale di mercoledì 17 febbraio 2026, quando sarà protagonista Turdei, maschera storica e identitaria del paese, simbolo della tradizione contadina lucana e del patrimonio culturale immateriale del territorio.



Il programma della giornata del 17 febbraio prenderà il via alle ore 15.30 con il raduno dei gruppi mascherati presso il Piano delle Cantine SantAntonio. Alle ore 15.45 è previsto larrivo di Turdei e la partenza della sfilata delle allegorie, che attraverserà via Monte Vulture, via Monticchio, via Marconi, via San Felice, via Umberto I, via Galliano e via N. Sauro. Alle ore 18.00 il corteo raggiungerà piazza Giustino Fortunato, dove si terranno le esibizioni dei gruppi mascherati. La manifestazione si concluderà alle ore 19.00 con la tradizionale festa dei colori, accompagnata da musica, leccornie e vivande.



Levento rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del calendario culturale locale e si inserisce nel circuito dei carnevali antropologici della Basilicata, distinguendosi per il forte legame con la storia e con una figura realmente esistita.



Turdei nasce tra la fine dellOttocento e i primi decenni del Novecento ed è ispirato a Michelarcangelo Curto, nato nel 1858 e scomparso nel 1944. Nel dialetto rionerese il termine Turdei indica una persona sciocca o sempliciotta, ma anche corpulenta, e restituisce il carattere popolare della maschera.



Il suo aspetto richiama limmaginario arcaico delle maschere contadine: pelli animali, corna, campanacci, una forca agricola e un teschio, simboli che rimandano al mondo rurale, al rapporto con la morte e al confine tra sacro e profano. Secondo la tradizione Turdei scendeva dal Monte Vulture durante il Carnevale, attraversando vicoli e contrade, incutendo timore nei bambini e suscitando al tempo stesso ilarità negli adulti, ricevendo in cambio vino, cibo e ospitalità.



Nonostante laspetto demoniaco, Turdei è una figura bonaria e conviviale, capace di generare socialità e partecipazione. La maschera incarna il significato originario del Carnevale come tempo alla rovescia, periodo rituale di sospensione delle regole sociali, come ricordato anche da Carlo Levi nel libro Cristo si è fermato a Eboli.



Il Carnevale antropologico di Rionero in Vulture è il frutto di una rete di collaborazione che coinvolge la Pro Loco Rionero in Vulture, Unpli Basilicata, il Comune di Rionero, la Regione Basilicata, Apt Basilicata e la Città di Rionero, insieme ai partner culturali del territorio. Si tratta di un lavoro condiviso di ricerca, valorizzazione e restituzione di una tradizione che rischiava di essere dimenticata o ridotta a semplice intrattenimento.



Il 17 febbraio rappresenta il momento centrale del Carnevale, con la sfilata principale e le celebrazioni che concluderanno simbolicamente il periodo rituale e accompagneranno il ritorno allordine quotidiano secondo la tradizione.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 19/01/2026 - "Inverno"è il nuovo singolo della cantautrice Flavia Celano

Esce il 26 gennaio su tutti i digital store "Inverno", il nuovo singolo della cantautrice Flavia Celano, arrangiato e prodotto dal Maestro Francesco Daniele, per l'etichetta Musica Records, Edizioni WORLD FONOGRAM Srls - records & publishing e Valle Giovanni Edizioni Musical...-->continua 19/01/2026 - Ad Avigliano il progetto "Crescere Insieme"

Ad Avigliano è in partenza il progetto "Crescere Insieme" nell'ambito del più ampio "Progetto Multidimensionale" che l'Amministrazione comunale ha promosso a seguito di un'analisi dei bisogni del contesto societario, stilando tre distinte linee progettuali, un...-->continua 19/01/2026 - Rionero in Vulture celebra il Carnevale antropologico

Il Carnevale antropologico di Rionero in Vulture è entrato ufficialmente nel vivo il 17 gennaio 2026, giorno di SantAntonio Abate, momento tradizionalmente considerato dai rioneresi linizio del Carnevale. Da quel giorno, ogni sabato fino al culmine della man...-->continua 19/01/2026 - A Ferrandina la presentazione del servizio sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, verrà presentato ufficialmente il nuovo Servizio Sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso, rivolto specificamente ai cittadini fragili e ai grandi anziani del territ...-->continua E NEWS