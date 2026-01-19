|
|
|Prevenzione tumori: campagna di screening polmonare in Basilicata
19/01/2026
|Rafforzare la prevenzione e anticipare la diagnosi delle patologie neoplastiche: con questo obiettivo nasce il nuovo programma di Screening polmonare della Regione Basilicata. Liniziativa verrà presentata ufficialmente giovedì 22 gennaio 2026, alle 10.30, nella Sala Inguscio a Potenza. Il progetto, coordinato dallIRCCS CROB di Rionero in Vulture, si avvale di un finanziamento di 490.000 euro annui a valere sul Fondo Sanitario Regionale per lattuazione di obiettivi di piano prioritari e di rilievo nazionale. Il programma è rivolto a una platea potenziale di circa 195.572 cittadini lucani nella fascia d'età 50-74 anni.
L'esame cardine dello screening è la TC del torace a basso dosaggio, strumento fondamentale per individuare lesioni neoplastiche in fase precoce. Durante la conferenza stampa saranno illustrati i dettagli operativi del progetto, le modalità di accesso dei cittadini e limportanza della prevenzione sintetizzata nel claim della campagna: Perché non farlo?. Dopo i saluti istituzionali di Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, e Domenico Tripaldi, Direttore generale per la Salute e Politiche della Persona, è in programma la presentazione tecnica e scientifica del progetto affidata a Massimo De Fino, Direttore generale dellIRCCS CROB, e Maria Imma Lancellotti, coordinatrice scientifica dello screening polmonare.
Interverrà, infine, Dino Paradiso, attore e testimonial della campagna, che spiegherà il valore della sensibilizzazione attraverso il linguaggio della cultura e dello spettacolo.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|19/01/2026 - A Ferrandina la presentazione del servizio sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso
Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, verrà presentato ufficialmente il nuovo Servizio Sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso, rivolto specificamente ai cittadini fragili e ai grandi anziani del territorio.
...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Prevenzione tumori: campagna di screening polmonare in Basilicata
Rafforzare la prevenzione e anticipare la diagnosi delle patologie neoplastiche: con questo obiettivo nasce il nuovo programma di Screening polmonare della Regione Basilicata. Liniziativa verrà presentata ufficialmente giovedì 22 gennaio 2026, alle 10.30, nel...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Metaponto-Pitagora: lassociazione del Materano conquista Bruxelles con Erasmus+ KA 182
Sapere di essere lunica associazione del materano ad aver ottenuto lapprovazione di una progettualità da parte Bruxelles Erasmus+ az. KA 182. Questa è già di per sé una notizia straordinaria, ma non solo, è una notizia attesa e perseguita caparbiamente neg...-->continua
|
|
|19/01/2026 - Carnevale di Stigliano: dal 14 al 17 febbraio 2026 la 40ª edizione, nel segno di una tradizione ''fatta da noi''
Quarantanni. Duecento volontari. Un intero paese che si trasforma.
Dal 14 al 17 febbraio 2026 Stigliano ospita la 40ª edizione del Carnevale, uno degli appuntamenti più rappresentativi della vita culturale e sociale del territorio lucano.
Un...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV