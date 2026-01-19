HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Prevenzione tumori: campagna di screening polmonare in Basilicata

19/01/2026

Rafforzare la prevenzione e anticipare la diagnosi delle patologie neoplastiche: con questo obiettivo nasce il nuovo programma di Screening polmonare della Regione Basilicata. Liniziativa verrà presentata ufficialmente giovedì 22 gennaio 2026, alle 10.30, nella Sala Inguscio a Potenza. Il progetto, coordinato dallIRCCS CROB di Rionero in Vulture, si avvale di un finanziamento di 490.000 euro annui a valere sul Fondo Sanitario Regionale per lattuazione di obiettivi di piano prioritari e di rilievo nazionale. Il programma è rivolto a una platea potenziale di circa 195.572 cittadini lucani nella fascia d'età 50-74 anni.

L'esame cardine dello screening è la TC del torace a basso dosaggio, strumento fondamentale per individuare lesioni neoplastiche in fase precoce. Durante la conferenza stampa saranno illustrati i dettagli operativi del progetto, le modalità di accesso dei cittadini e limportanza della prevenzione sintetizzata nel claim della campagna: Perché non farlo?. Dopo i saluti istituzionali di Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, e Domenico Tripaldi, Direttore generale per la Salute e Politiche della Persona, è in programma la presentazione tecnica e scientifica del progetto affidata a Massimo De Fino, Direttore generale dellIRCCS CROB, e Maria Imma Lancellotti, coordinatrice scientifica dello screening polmonare.

Interverrà, infine, Dino Paradiso, attore e testimonial della campagna, che spiegherà il valore della sensibilizzazione attraverso il linguaggio della cultura e dello spettacolo.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
19/01/2026 - A Ferrandina la presentazione del servizio sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, verrà presentato ufficialmente il nuovo Servizio Sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso, rivolto specificamente ai cittadini fragili e ai grandi anziani del territorio.

...-->continua
19/01/2026 - Prevenzione tumori: campagna di screening polmonare in Basilicata

Rafforzare la prevenzione e anticipare la diagnosi delle patologie neoplastiche: con questo obiettivo nasce il nuovo programma di Screening polmonare della Regione Basilicata. Liniziativa verrà presentata ufficialmente giovedì 22 gennaio 2026, alle 10.30, nel...-->continua
19/01/2026 - Metaponto-Pitagora: lassociazione del Materano conquista Bruxelles con Erasmus+ KA 182

Sapere di essere lunica associazione del materano ad aver ottenuto lapprovazione di una progettualità da parte Bruxelles  Erasmus+ az. KA 182. Questa è già di per sé una notizia straordinaria, ma non solo, è una notizia attesa e perseguita caparbiamente neg...-->continua
19/01/2026 - Carnevale di Stigliano: dal 14 al 17 febbraio 2026 la 40ª edizione, nel segno di una tradizione ''fatta da noi''

Quarantanni. Duecento volontari. Un intero paese che si trasforma.

Dal 14 al 17 febbraio 2026 Stigliano ospita la 40ª edizione del Carnevale, uno degli appuntamenti più rappresentativi della vita culturale e sociale del territorio lucano.

Un...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo