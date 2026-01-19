Quarantanni. Duecento volontari. Un intero paese che si trasforma.



Dal 14 al 17 febbraio 2026 Stigliano ospita la 40ª edizione del Carnevale, uno degli appuntamenti più rappresentativi della vita culturale e sociale del territorio lucano.



Un traguardo significativo che celebra quarantanni di continuità, partecipazione e identità. Il Carnevale di Stigliano si conferma, anche in questa edizione anniversaria, come una manifestazione profondamente radicata nella comunità: un evento ideato, realizzato e tramandato grazie allimpegno diretto di oltre duecento volontari.



Carri allegorici, scenografie, coreografie, maschere, costumi e momenti rituali sono il risultato di un lavoro collettivo che si rinnova ogni anno e che rende il Carnevale stiglianese unespressione autentica della cultura locale. Il posizionamento fatto da noi ne racchiude il senso più profondo: un invito a vivere unesperienza di comunità in cui il pubblico non è semplice spettatore ma parte attiva di un Carnevale ancora popolare e condiviso.



Liniziativa è promossa dal Comune di Stigliano, che ha intercettato risorse dedicate alla tutela e valorizzazione del Patrimonio Immateriale della Regione Basilicata, oltre a fondi RIPOV.



La direzione artistica delledizione 2026 è affidata a Mariano Izzo, mentre lorganizzazione generale è curata da BitMovies, con lobiettivo di valorizzare la dimensione partecipativa e identitaria della manifestazione, mantenendone intatto lo spirito originario.



«Il Carnevale di Stigliano rappresenta una delle espressioni più autentiche del nostro patrimonio immateriale  dichiara lAssessore al Turismo Giovanni Petraglia . Investire su questa manifestazione significa sostenere la comunità, rafforzare lidentità del territorio e offrire a chi partecipa unesperienza coinvolgente, fatta di relazioni, tradizioni e senso di appartenenza».



Ledizione 2026 sarà unoccasione per ribadire il ruolo del Carnevale come spazio di aggregazione, creatività e trasmissione intergenerazionale. Le giornate del 14, 15 e 17 febbraio offriranno momenti di festa diffusa e intrattenimento su più livelli, nel rispetto delle tradizioni e con uno sguardo rivolto alla loro evoluzione.



Il Carnevale di Stigliano continua così a rappresentare un patrimonio condiviso, capace di coinvolgere lintera comunità e di raccontare, attraverso la festa, il legame profondo tra territorio e persone.



Il programma completo della 40ª edizione sarà comunicato nei prossimi giorni.