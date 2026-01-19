HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Carnevale di Stigliano: dal 14 al 17 febbraio 2026 la 40ª edizione, nel segno di una tradizione ''fatta da noi''

19/01/2026

Quarantanni. Duecento volontari. Un intero paese che si trasforma.

Dal 14 al 17 febbraio 2026 Stigliano ospita la 40ª edizione del Carnevale, uno degli appuntamenti più rappresentativi della vita culturale e sociale del territorio lucano.

Un traguardo significativo che celebra quarantanni di continuità, partecipazione e identità. Il Carnevale di Stigliano si conferma, anche in questa edizione anniversaria, come una manifestazione profondamente radicata nella comunità: un evento ideato, realizzato e tramandato grazie allimpegno diretto di oltre duecento volontari.

Carri allegorici, scenografie, coreografie, maschere, costumi e momenti rituali sono il risultato di un lavoro collettivo che si rinnova ogni anno e che rende il Carnevale stiglianese unespressione autentica della cultura locale. Il posizionamento fatto da noi ne racchiude il senso più profondo: un invito a vivere unesperienza di comunità in cui il pubblico non è semplice spettatore ma parte attiva di un Carnevale ancora popolare e condiviso.

Liniziativa è promossa dal Comune di Stigliano, che ha intercettato risorse dedicate alla tutela e valorizzazione del Patrimonio Immateriale della Regione Basilicata, oltre a fondi RIPOV.

La direzione artistica delledizione 2026 è affidata a Mariano Izzo, mentre lorganizzazione generale è curata da BitMovies, con lobiettivo di valorizzare la dimensione partecipativa e identitaria della manifestazione, mantenendone intatto lo spirito originario.

«Il Carnevale di Stigliano rappresenta una delle espressioni più autentiche del nostro patrimonio immateriale  dichiara lAssessore al Turismo Giovanni Petraglia . Investire su questa manifestazione significa sostenere la comunità, rafforzare lidentità del territorio e offrire a chi partecipa unesperienza coinvolgente, fatta di relazioni, tradizioni e senso di appartenenza».

Ledizione 2026 sarà unoccasione per ribadire il ruolo del Carnevale come spazio di aggregazione, creatività e trasmissione intergenerazionale. Le giornate del 14, 15 e 17 febbraio offriranno momenti di festa diffusa e intrattenimento su più livelli, nel rispetto delle tradizioni e con uno sguardo rivolto alla loro evoluzione.

Il Carnevale di Stigliano continua così a rappresentare un patrimonio condiviso, capace di coinvolgere lintera comunità e di raccontare, attraverso la festa, il legame profondo tra territorio e persone.

Il programma completo della 40ª edizione sarà comunicato nei prossimi giorni.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
19/01/2026 - A Ferrandina la presentazione del servizio sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 10:00, nella Sala Consiliare del Comune di Ferrandina, verrà presentato ufficialmente il nuovo Servizio Sperimentale di Teleassistenza e Telesoccorso, rivolto specificamente ai cittadini fragili e ai grandi anziani del territorio.

...-->continua
19/01/2026 - Prevenzione tumori: campagna di screening polmonare in Basilicata

Rafforzare la prevenzione e anticipare la diagnosi delle patologie neoplastiche: con questo obiettivo nasce il nuovo programma di Screening polmonare della Regione Basilicata. Liniziativa verrà presentata ufficialmente giovedì 22 gennaio 2026, alle 10.30, nel...-->continua
19/01/2026 - Metaponto-Pitagora: lassociazione del Materano conquista Bruxelles con Erasmus+ KA 182

Sapere di essere lunica associazione del materano ad aver ottenuto lapprovazione di una progettualità da parte Bruxelles  Erasmus+ az. KA 182. Questa è già di per sé una notizia straordinaria, ma non solo, è una notizia attesa e perseguita caparbiamente neg...-->continua
19/01/2026 - Carnevale di Stigliano: dal 14 al 17 febbraio 2026 la 40ª edizione, nel segno di una tradizione ''fatta da noi''

Quarantanni. Duecento volontari. Un intero paese che si trasforma.

Dal 14 al 17 febbraio 2026 Stigliano ospita la 40ª edizione del Carnevale, uno degli appuntamenti più rappresentativi della vita culturale e sociale del territorio lucano.

Un...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo