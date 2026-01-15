HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Fantastico Medioevo, dal 16 gennaio in uscita i primi due volumi della collana

15/01/2026

Dal prossimo 16 gennaio sono in uscita in libreria e presso i maggiori store online i primi due volumi della collana Fantastico Medioevo, 11 libri agili e avvincenti su importanti personaggi, luoghi e vicende della Basilicata, realizzati con gli Editori Laterza nellambito del progetto promosso dalla Presidenza della Giunta regionale della Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, con la direzione scientifica del prof. Fulvio Delle Donne. Una storia di incontri tra popoli, culture e civiltà nel cuore del Mediterraneo; un passato luminoso che parla al presente e orienta il futuro.

Proprio a Delle Donne, professore ordinario allUniversità Federico II di Napoli, è affidata lapertura della collana con il volume Merli, aquile e falchi. Itinerari tra i castelli di Federico II, seguito dallo storico del diritto Ortensio Zecchino che racconta di Melfi 1231. Federico II e l'emanazione della Costituzione. Gli altri volumi sono curati da studiosi, scrittori e storici di diversi Atenei italiani, fra cui lUniversità degli Studi della Basilicata, a partire dal direttore del Dipartimento per lInnovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, Francesco Panarelli.

La presentazione dellintera collana, in uscita nel corso del 2026, si terrà sabato 7 febbraio alle ore 10:30 presso il Polo Bibliotecario di Potenza.

Interverranno il presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, il direttore scientifico e curatore della collana, Fulvio Delle Donne, la direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando, leditore Alessandro Laterza, la direttrice dellUfficio scolastico regionale della Basilicata, Anna DellAquila, il direttore della Biblioteca nazionale di Potenza, Luigi Catalani.

Nel corso dellanno i volumi saranno presentati nei comuni e negli Istituti di Istruzione Superiore del Vulture-Melfese e Alto Bradano e donati agli studenti.



