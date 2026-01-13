|
|
|Pittella conferisce un riconoscimento a I Tarantolati di Tricarico
13/01/2026
|Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha conferito questa mattina un riconoscimento alla carriera al gruppo musicale I Tarantolati di Tricarico, per il significativo contributo offerto alla valorizzazione e alla diffusione della tradizione musicale lucana in ambito nazionale e internazionale.
Nel corso della cerimonia, il Presidente del Consiglio regionale ha consegnato la medaglia celebrativa dei 50 anni della Regione Basilicata a Franco Ferri e Rocco Paradiso, storici fondatori del gruppo, e a Maria Pia Albano, danzatrice, coreografa e costumista dei Tarantolati di Tricarico.
Il gruppo musicale - ha dichiarato il Presidente Pittella - ha saputo costruire, in oltre cinquantanni di storia musicale, unarmonia che nasce dai territori, dalle comunità e dalle culture locali, trasformandole in un valore aggiunto riconosciuto a livello regionale, nazionale e internazionale. Attraverso la sua musica ha recuperato e reinterpretato una cultura delle tradizioni, rendendola capace di parlare a pubblici diversi, coinvolgendo e trasmettendo emozioni autentiche.
I Tarantolati rappresentano per la Basilicata un patrimonio vivo, un pezzo importante della nostra storia e della nostra identità, la loro musica - ha concluso il Presidente - accompagna la Basilicata nel mondo non solo come elemento di promozione territoriale, ma come espressione dei tratti distintivi della nostra comunità: la cultura dellaccoglienza, la fatica, la resilienza e la dignità di un popolo. Tutti elementi che insieme generano qualità e valore, e che le istituzioni hanno il dovere di riconoscere e sostenere.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|13/01/2026 - Viggianello, presentato il Corso Triennale di Educazione al Turismo
Lunedì 12 gennaio 2026, presso lAula Magna dellITE di Viggianello, è stato presentato ufficialmente alla comunità il Corso Triennale di Educazione al Turismo Ambientale ed Escursionistico, un nuovo percorso formativo rivolto agli studenti del Triennio dellIstituto Tecnico...-->continua
|
|
|13/01/2026 - Pittella conferisce un riconoscimento a I Tarantolati di Tricarico
Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha conferito questa mattina un riconoscimento alla carriera al gruppo musicale I Tarantolati di Tricarico, per il significativo contributo offerto alla valorizzazione e alla diffusione ...-->continua
|
|
|13/01/2026 - A Matera il romanzo Lontano dalle terre grasse
Il romanzo Lontano dalle terre grasse di Rocco H. Puppio, edito per i tipi di Edigrafema, verrà presentato alla Libreria Mondadori di Matera venerdì 16 gennaio, ore 18. Dialogherà con lautore lavvocata e scrittrice Maria Lovito.
Larchitetto Rinal...-->continua
|
|
|12/01/2026 - Screening della prostata, grande adesione alla prima fase del progetto
Si è conclusa con numeri importanti la prima fase del progetto di screening della prostata nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2025. Liniziativa, rivolta alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie prostatiche, ha registrato una partecipa...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV