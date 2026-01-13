Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, ha conferito questa mattina un riconoscimento alla carriera al gruppo musicale I Tarantolati di Tricarico, per il significativo contributo offerto alla valorizzazione e alla diffusione della tradizione musicale lucana in ambito nazionale e internazionale.



Nel corso della cerimonia, il Presidente del Consiglio regionale ha consegnato la medaglia celebrativa dei 50 anni della Regione Basilicata a Franco Ferri e Rocco Paradiso, storici fondatori del gruppo, e a Maria Pia Albano, danzatrice, coreografa e costumista dei Tarantolati di Tricarico.



Il gruppo musicale - ha dichiarato il Presidente Pittella - ha saputo costruire, in oltre cinquantanni di storia musicale, unarmonia che nasce dai territori, dalle comunità e dalle culture locali, trasformandole in un valore aggiunto riconosciuto a livello regionale, nazionale e internazionale. Attraverso la sua musica ha recuperato e reinterpretato una cultura delle tradizioni, rendendola capace di parlare a pubblici diversi, coinvolgendo e trasmettendo emozioni autentiche.



I Tarantolati rappresentano per la Basilicata un patrimonio vivo, un pezzo importante della nostra storia e della nostra identità, la loro musica - ha concluso il Presidente - accompagna la Basilicata nel mondo non solo come elemento di promozione territoriale, ma come espressione dei tratti distintivi della nostra comunità: la cultura dellaccoglienza, la fatica, la resilienza e la dignità di un popolo. Tutti elementi che insieme generano qualità e valore, e che le istituzioni hanno il dovere di riconoscere e sostenere.