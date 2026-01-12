HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Screening della prostata, grande adesione alla prima fase del progetto

12/01/2026

Si è conclusa con numeri importanti la prima fase del progetto di screening della prostata nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2025. Liniziativa, rivolta alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie prostatiche, ha registrato una partecipazione ampia e diffusa su tutto il territorio di Matera e provincia.
Nel corso dei sette mesi di attività sono state raccolte complessivamente 1.142 prenotazioni e sono stati eseguiti 824 prelievi. Un dato che testimonia una crescente attenzione da parte della popolazione maschile verso la prevenzione e la tutela della propria salute. Parallelamente, oltre 700 cittadini sono stati indirizzati a visita urologica per ulteriori approfondimenti clinici, a conferma dellefficacia dello screening come strumento di intercettazione precoce delle patologie.
Le attività si sono svolte nei principali centri sanitari della provincia, con una forte affluenza soprattutto allOspedale di Matera e di Policoro, ma con una partecipazione significativa anche nei presidi territoriali di Montalbano Jonico, Tricarico, Stigliano, Montescaglioso, Miglionico, Ferrandina, Irsina, Tinchi, Salandra.
«I risultati della prima fase confermano limportanza di investire in programmi di prevenzione strutturati e capillari  sottolinea il Direttore Sanitario Andrea Gigliobianco . Lo screening prostatico rappresenta uno strumento fondamentale per individuare precocemente eventuali patologie e garantire ai cittadini percorsi di cura tempestivi ed efficaci».
Il tumore alla prostata è una delle patologie oncologiche più diffuse nella popolazione maschile, ma se diagnosticato in fase iniziale può essere trattato con ottime prospettive di guarigione. Proprio per questo lASM conferma il proprio impegno nel proseguire il progetto anche nelle prossime fasi, rafforzando lofferta di prevenzione su tutto il territorio.
Questo progetto rappresenta inoltre una chiara testimonianza dellimpegno della Regione Basilicata e dellASM nel rafforzare le politiche di prevenzione, andando oltre i tradizionali programmi di screening nazionali dedicati a colon, mammella e cervice uterina. Lo screening della prostata si inserisce così in una strategia più ampia di tutela della salute pubblica, che punta a intercettare precocemente le patologie più diffuse e a promuovere una cultura della prevenzione sempre più capillare e consapevole.
«Lelevata adesione allo screening prostatico conferma che, quando la sanità pubblica è capace di avvicinarsi concretamente ai cittadini, la risposta è forte e consapevole. - ha dichiarato lassessore alla salute, politiche per la persona e PNRR, Cosimo Latronico. Questo progetto dimostra lefficacia di un modello di prevenzione territoriale, basato sullaccessibilità dei servizi, sullintegrazione tra ospedale e territorio e su una programmazione orientata ai bisogni reali della popolazione. Come Regione Basilicata stiamo lavorando per rafforzare queste esperienze, affinché la prevenzione diventi una componente ordinaria e qualificante del nostro sistema sanitario migliorando gli esiti di salute».



