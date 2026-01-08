|
|
|Si è insediato il nuovo Direttore generale dellUniBas
8/01/2026
|Si è insediato il nuovo Direttore generale dellUniversità degli Studi della Basilicata per il triennio 20252028: Giacomo Giuseppe Verde, cinquantasette anni, originario di Campobasso.
Il dott. Verde, laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza Università di Roma, è Dirigente amministrativo di ruolo, con funzioni di Direttore della Divisione Risorse e Servizi, presso lUniversità degli Studi del Molise, ove ha ricoperto lincarico di Direttore generale vicario fin dal 2016.
Nel corso della sua carriera, ha maturato una solida e articolata conoscenza nel sistema universitario e della legislazione di settore, operando in diversi ambiti amministrativi e sviluppando competenze in materia di organizzazione, gestione delle risorse, appalti e performance: temi, questi, oggetto anche di numerose sue pubblicazioni.
La specifica preparazione in tali campi lo ha portato ad essere designato quale componente di Nuclei di Valutazione di Università e altre istituzioni pubbliche e ad assumere la titolarità di numerosi insegnamenti, spesso su incarico dellUniversità degli Studi del Molise, riguardanti il diritto amministrativo applicato, con una forte specializzazione in anticorruzione, trasparenza, etica pubblica e performance nella Pubblica Amministrazione.
Presso lAteneo lucano, in anni recenti, è stato componente del Nucleo di Valutazione e del Comitato per lo Sport.
«Linsediamento del dott. Verde rappresenta un passaggio importante per lAteneo», dichiara il Magnifico Rettore dellUniversità degli Studi della Basilicata, Ignazio M. Mancini. «La sua esperienza pluriennale nellamministrazione delluniversità, la profonda conoscenza dei processi organizzativi e gestionali costituiscono valori aggiunti per affrontare le sfide che attendono Unibas nei prossimi anni, in un quadro di rafforzamento dellefficienza, dellattrattività e della qualità di didattica, ricerca e servizi agli studenti».
«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo», afferma il Direttore generale, Giacomo G. Verde. «LUniversità della Basilicata è unistituzione fondamentale per il territorio, che ho già avuto modo di conoscere e apprezzare. Lavorerò in stretta collaborazione con il Rettore, gli organi di governo e tutta la comunità accademica, per contribuire allo sviluppo dellAteneo, in linea con gli obiettivi strategici individuati, puntando sullinnovazione, sulla valorizzazione delle risorse umane e sul miglioramento continuo dellorganizzazione, dellinclusione sociale e dei servizi».
|
archivio
|ALTRE NEWS
|8/01/2026 - Si è insediato il nuovo Direttore generale dellUniBas
Si è insediato il nuovo Direttore generale dellUniversità degli Studi della Basilicata per il triennio 20252028: Giacomo Giuseppe Verde, cinquantasette anni, originario di Campobasso.
Il dott. Verde, laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza Università di Roma, è ...-->continua
|
|
|8/01/2026 - Una storia di sacrificio, lavoro e amore che si chiude con gratitudine
Cè un momento in cui le saracinesche si abbassano, ma le storie restano.
Il 31 dicembre 2025 si è chiusa definitivamente quella del negozio di abbigliamento e merceria Arcobaleno, in Corso Guglielmo Marconi a Senise, dopo 35 anni di attività. Una chiusu...-->continua
|
|
|7/01/2026 - A Matera il romanzo Agosto di Rocco Infantino
Il romanzo Agosto. Il mese delle foglie che cadono di Rocco Infantino, pubblicato dalla casa editrice Edigrafema, verrà presentato a Matera venerdì 9 gennaio, alle ore 18.00, nella libreria Mondadori, in piazza Vittorio Veneto. Dialogheranno con l'autore le ...-->continua
|
|
|7/01/2026 - A S. Severino Lucano in viaggio con Babbo Natale, grazie a Medihospes
Si prenda un pomeriggio dinverno, il 04 Gennaio e ci si rechi in un piccolo paese allestremo sud della Basilicata, S. Severino Lucano.
Arrivati in una piazzetta, chiamata Largo Francesco Leo, sarà possibile ammirare la slitta di Babbo Natale, con le sue...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV