Si è insediato il nuovo Direttore generale dellUniversità degli Studi della Basilicata per il triennio 20252028: Giacomo Giuseppe Verde, cinquantasette anni, originario di Campobasso.

Il dott. Verde, laureato in Giurisprudenza presso la Sapienza Università di Roma, è Dirigente amministrativo di ruolo, con funzioni di Direttore della Divisione Risorse e Servizi, presso lUniversità degli Studi del Molise, ove ha ricoperto lincarico di Direttore generale vicario fin dal 2016.



Nel corso della sua carriera, ha maturato una solida e articolata conoscenza nel sistema universitario e della legislazione di settore, operando in diversi ambiti amministrativi e sviluppando competenze in materia di organizzazione, gestione delle risorse, appalti e performance: temi, questi, oggetto anche di numerose sue pubblicazioni.



La specifica preparazione in tali campi lo ha portato ad essere designato quale componente di Nuclei di Valutazione di Università e altre istituzioni pubbliche e ad assumere la titolarità di numerosi insegnamenti, spesso su incarico dellUniversità degli Studi del Molise, riguardanti il diritto amministrativo applicato, con una forte specializzazione in anticorruzione, trasparenza, etica pubblica e performance nella Pubblica Amministrazione.



Presso lAteneo lucano, in anni recenti, è stato componente del Nucleo di Valutazione e del Comitato per lo Sport.



«Linsediamento del dott. Verde rappresenta un passaggio importante per lAteneo», dichiara il Magnifico Rettore dellUniversità degli Studi della Basilicata, Ignazio M. Mancini. «La sua esperienza pluriennale nellamministrazione delluniversità, la profonda conoscenza dei processi organizzativi e gestionali costituiscono valori aggiunti per affrontare le sfide che attendono Unibas nei prossimi anni, in un quadro di rafforzamento dellefficienza, dellattrattività e della qualità di didattica, ricerca e servizi agli studenti».



«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con entusiasmo», afferma il Direttore generale, Giacomo G. Verde. «LUniversità della Basilicata è unistituzione fondamentale per il territorio, che ho già avuto modo di conoscere e apprezzare. Lavorerò in stretta collaborazione con il Rettore, gli organi di governo e tutta la comunità accademica, per contribuire allo sviluppo dellAteneo, in linea con gli obiettivi strategici individuati, puntando sullinnovazione, sulla valorizzazione delle risorse umane e sul miglioramento continuo dellorganizzazione, dellinclusione sociale e dei servizi».



