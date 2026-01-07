|
|
|Tre appuntamenti di "Devoti in devozione" a Matera dal 9 all'11 gennaio
7/01/2026
|Nessun uomo è unisola: nasce da questa consapevolezza la conversazione a più voci sulla solitudine che si svolgerà venerdì 9 gennaio alle ore 18.00 nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova a Matera, nel cuore del Sasso Barisano. A partire dal libro La solitudine del Cormorano di Antonio Corvino (Roundmidnight Edizioni), si svilupperà una riflessione sul bisogno umano di connessione e sul valore della socialità e della spiritualità come antidoto allisolamento.
Lincontro, che sarà coordinato dalla studiosa Elisa DAlessio e arricchito dalle letture dellattrice e regista Rosanna Filomena, rientra tra gli appuntamenti di Devoti in devozione, il palinsesto curato da MeWe - Società cooperativa socio-culturale di comunità, in collaborazione con la Commissione cultura dellArcidiocesi di Matera-Irsina e con imprese del settore editoriale e operatori culturali.
La solitudine del Cormorano è un viaggio tra poesie e racconti poetici nella solitudine esistenziale del poeta e di qualche spicchio di umanità, lungo pagine scandite da racconti, inni, odi, poemi, invocazioni e maledizioni, alla ricerca di qualche barlume di umanità superstite, contemplando il fascino della natura divenuta nemica e scandagliando dentro allo smarrimento dellanima in cerca di qualche speranza tra dei ed eroi antichi, pescatori e contadini estinti, torri costiere, vecchi villaggi, mari quieti e burrascosi, cieli stellati ed oscurati, monasteri privi di novizi e vecchi monaci superstiti e le donne di Gesù abbandonate dal Cristo.
Antonio Corvino è professore, economista, saggista, poeta, scrittore in cammino. Già Direttore generale dellOsservatorio di Economia e Finanza, è specializzato nellanalisi delleconomia del Mezzogiorno e del Mediterraneo, oltre che nella costruzione degli scenari macroeconomici in cui Mezzogiorno e Mediterraneo sono inseriti. Nel 2019 per Rubbettino ha curato, con Francesco Saverio Coppola, Mezzogiorno in Progress, un volume-summa sulle persistenti questioni meridionali. Nel settembre 2023 è uscito per Giannini Editore il suo primo romanzo di viaggio Cammini a Sud. Sentieri, tratturi, storie, leggende, genti e popoli del Mezzogiorno. Nel novembre 2024 è uscito per Rubbettino Editore il suo secondo romanzo di viaggio Laltra faccia di Partenope. In cammino tra Napoli e altre peregrinazioni.
Il palinsesto Devoti in devozione prosegue sabato 10 gennaio alle ore 11.30, nella Chiesa di San Biagio, con la conversazione Le povertà del qui e ora, curata da Paola Saraceno. Previsti gli interventi di don Angelo Raffaele Tataranni, direttore Caritas dellArcidiocesi di Matera-Irsina, del prof. Antonio Corvino, di Michele Cesare Prestera, presidente della Federazione Europea Autonoma del Volontariato, e del prof. Roberto Cardaci, sociologo, ricercatore, docente, consigliere tecnico della commissione dialogo interreligioso e diplomazia della cultura e della scienza dellintergruppo parlamentare Sviluppo Sud e coordinatore della Ricerca sulla Povertà in Piemonte.
Durante la conversazione saranno analizzate le molteplici forme della povertà contemporanea, non più soltanto economica, ma anche sociale, culturale e politica. Partendo dallevoluzione storica dal capitalismo di mercato allipercapitalismo finanziario, si rifletterà su come la concentrazione della ricchezza e del potere abbia trasformato la povertà in una condizione strutturale, diffusa e gestita dallo Stato assistenziale.
A chiudere la tre giorni di incontri sarà, domenica 11 gennaio alle ore 10.00, nella cornice della Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova, la presentazione del volume Edicole votive a Matera. Arte, devozione e memoria urbana (Antros editore). Interverranno gli autori Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino e Elena Baldassarre, firme della rivista trimestrale di storia e cultura del territorio Mathera. Accompagnamento musicale di Pietro Nicola Locantore. Presentano Leo Montemurro e Ferdinando Trotta.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|7/01/2026 - A Matera il romanzo Agosto di Rocco Infantino
Il romanzo Agosto. Il mese delle foglie che cadono di Rocco Infantino, pubblicato dalla casa editrice Edigrafema, verrà presentato a Matera venerdì 9 gennaio, alle ore 18.00, nella libreria Mondadori, in piazza Vittorio Veneto. Dialogheranno con l'autore le giornaliste Bea...-->continua
|
|
|7/01/2026 - A S. Severino Lucano in viaggio con Babbo Natale, grazie a Medihospes
Si prenda un pomeriggio dinverno, il 04 Gennaio e ci si rechi in un piccolo paese allestremo sud della Basilicata, S. Severino Lucano.
Arrivati in una piazzetta, chiamata Largo Francesco Leo, sarà possibile ammirare la slitta di Babbo Natale, con le sue...-->continua
|
|
|7/01/2026 - Tre appuntamenti di "Devoti in devozione" a Matera dal 9 all'11 gennaio
Nessun uomo è unisola: nasce da questa consapevolezza la conversazione a più voci sulla solitudine che si svolgerà venerdì 9 gennaio alle ore 18.00 nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova a Matera, nel cuore del Sasso Barisano. A partire dal libro La sol...-->continua
|
|
|7/01/2026 - Il Calendario dellEsercito agli alunni di Pecorone
Gli alunni della pluriclasse terza, quarta e quinta della Scuola Primaria di Pecorone ricevono in dono il Calendario dellEsercito Italiano. Questanno il gradito pensiero è stato inviato dal Tenente Colonnello Luigi Izzo Capo Sezione Reclutamento e Forze di C...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV