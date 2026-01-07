Nessun uomo è unisola: nasce da questa consapevolezza la conversazione a più voci sulla solitudine che si svolgerà venerdì 9 gennaio alle ore 18.00 nella Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova a Matera, nel cuore del Sasso Barisano. A partire dal libro La solitudine del Cormorano di Antonio Corvino (Roundmidnight Edizioni), si svilupperà una riflessione sul bisogno umano di connessione e sul valore della socialità e della spiritualità come antidoto allisolamento.

Lincontro, che sarà coordinato dalla studiosa Elisa DAlessio e arricchito dalle letture dellattrice e regista Rosanna Filomena, rientra tra gli appuntamenti di Devoti in devozione, il palinsesto curato da MeWe - Società cooperativa socio-culturale di comunità, in collaborazione con la Commissione cultura dellArcidiocesi di Matera-Irsina e con imprese del settore editoriale e operatori culturali.

La solitudine del Cormorano è un viaggio tra poesie e racconti poetici nella solitudine esistenziale del poeta e di qualche spicchio di umanità, lungo pagine scandite da racconti, inni, odi, poemi, invocazioni e maledizioni, alla ricerca di qualche barlume di umanità superstite, contemplando il fascino della natura divenuta nemica e scandagliando dentro allo smarrimento dellanima in cerca di qualche speranza tra dei ed eroi antichi, pescatori e contadini estinti, torri costiere, vecchi villaggi, mari quieti e burrascosi, cieli stellati ed oscurati, monasteri privi di novizi e vecchi monaci superstiti e le donne di Gesù abbandonate dal Cristo.

Antonio Corvino è professore, economista, saggista, poeta, scrittore in cammino. Già Direttore generale dellOsservatorio di Economia e Finanza, è specializzato nellanalisi delleconomia del Mezzogiorno e del Mediterraneo, oltre che nella costruzione degli scenari macroeconomici in cui Mezzogiorno e Mediterraneo sono inseriti. Nel 2019 per Rubbettino ha curato, con Francesco Saverio Coppola, Mezzogiorno in Progress, un volume-summa sulle persistenti questioni meridionali. Nel settembre 2023 è uscito per Giannini Editore il suo primo romanzo di viaggio Cammini a Sud. Sentieri, tratturi, storie, leggende, genti e popoli del Mezzogiorno. Nel novembre 2024 è uscito per Rubbettino Editore il suo secondo romanzo di viaggio Laltra faccia di Partenope. In cammino tra Napoli e altre peregrinazioni.

Il palinsesto Devoti in devozione prosegue sabato 10 gennaio alle ore 11.30, nella Chiesa di San Biagio, con la conversazione Le povertà del qui e ora, curata da Paola Saraceno. Previsti gli interventi di don Angelo Raffaele Tataranni, direttore Caritas dellArcidiocesi di Matera-Irsina, del prof. Antonio Corvino, di Michele Cesare Prestera, presidente della Federazione Europea Autonoma del Volontariato, e del prof. Roberto Cardaci, sociologo, ricercatore, docente, consigliere tecnico della commissione dialogo interreligioso e diplomazia della cultura e della scienza dellintergruppo parlamentare Sviluppo Sud e coordinatore della Ricerca sulla Povertà in Piemonte.

Durante la conversazione saranno analizzate le molteplici forme della povertà contemporanea, non più soltanto economica, ma anche sociale, culturale e politica. Partendo dallevoluzione storica dal capitalismo di mercato allipercapitalismo finanziario, si rifletterà su come la concentrazione della ricchezza e del potere abbia trasformato la povertà in una condizione strutturale, diffusa e gestita dallo Stato assistenziale.

A chiudere la tre giorni di incontri sarà, domenica 11 gennaio alle ore 10.00, nella cornice della Chiesa di Madonna delle Virtù Nuova, la presentazione del volume Edicole votive a Matera. Arte, devozione e memoria urbana (Antros editore). Interverranno gli autori Nicola Laricchia, Raffaele Paolicelli, Francesco Foschino e Elena Baldassarre, firme della rivista trimestrale di storia e cultura del territorio Mathera. Accompagnamento musicale di Pietro Nicola Locantore. Presentano Leo Montemurro e Ferdinando Trotta.

