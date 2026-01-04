LAssociazione Dalla Basilicata allItalia  Non lasciamo indietro nessuno annuncia con entusiasmo ledizione 2026 de La Befana dei Bambini, in programma martedì 6 gennaio presso la sede associativa in via dei Frassini 102 a Potenza.



Durante la mattinata, dalle ore 10 alle 12, saranno distribuiti doni, calze e dolciumi ai bambini delle famiglie assistite dallassociazione e a tutti i piccoli della città che vorranno partecipare. Un momento di festa e vicinanza, nel segno dellimpegno dellassociazione verso le persone più fragili.



Levento sarà arricchito dalla partecipazione amichevole della Compagnia Teatrale La Risata, che offrirà momenti di spettacolo e divertimento dedicati agli adulti.



Sono inoltre previsti laboratori artistici e creativi a cura di Elena e di Teo Santagata, in arte Papocchio, che accompagneranno i bambini in attività manuali e giochi espressivi.



Lassociazione invita famiglie, cittadini e sostenitori a condividere questo appuntamento speciale, per iniziare il nuovo anno allinsegna della solidarietà e della gioia.

