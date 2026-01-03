|
|Labirinto: tema della XI edizione di Amabili Confini
3/01/2026
|Sarà Labirinto il tema della undicesima edizione di Amabili Confini, che vedrà ancora una volta protagonisti i quartieri e i loro residenti.
La parola, scelta dal team di Amabili Confini, rappresenterà la fonte di ispirazione per tutti coloro che vorranno cimentarsi nella scrittura di un racconto breve o di una poesia.
Pe partecipare a questa importante iniziativa, basterà collegarsi al sito www.amabiliconfini.it, compilare il modulo che comparirà nella home page e inviare lelaborato in formato word entro il 30 aprile 2026. La redazione sarà pronta ad accogliere i testi che giungeranno da Matera e da tutta Italia. Come per le precedenti edizioni, è stato scelto un tema evocativo in grado di stimolare la sensibilità e la fantasia di ognuno, creando i presupposti per unampia partecipazione.
Come da prassi, la parola eletta a tema della prossima edizione di Amabili Confini è stata la più votata tra quelle proposte da ogni componente dellassociazione. dichiara il direttore artistico Francesco Mongiello Siamo certi che ispirerà quanti vorranno partecipare a questa nostra iniziativa che conferisce dignità alle periferie e che, nellarco temporale della rassegna, colloca saldamente la scrittura, le storie, i libri, al centro della vita collettiva.
Mettere su carta emozioni e pensieri restituisce sempre qualcosa di incomparabile valore. Con la scrittura si può infrangere quel muro di silenzio che spesso ci costringe a rimanere muti e a celare la nostra autentica voce interiore.
Il progetto, ideato da Mongiello, coinvolge ogni anno i residenti dei quartieri materani e di altri Comuni italiani. Tra tutti gli scritti pervenuti saranno scelti quelli che avranno suscitato maggiori emozioni, al di là della qualità letteraria. Amabili Confini, infatti, non rientra nella categoria dei festival o degli austeri premi letterari: non ci sono giurie di esperti con il compito di valutare gli elaborati. Liniziativa è aperta a chiunque desideri assecondare le proprie emozioni e dare spazio alla propria immaginazione, dai bambini, agli adolescenti, agli adulti, agli anziani, con lintento di far emergere inclinazioni e qualità che a volte si stenta a riconoscere.
Ad ogni quartiere di Matera sarà abbinato un prestigioso scrittore o scrittrice italiana, che converserà con gli autori dei testi selezionati, esprimendo le sue considerazioni e dando suggerimenti sui contenuti degli scritti. La seconda parte dellincontro, invece, sarà dedicata alla presentazione del suo nuovo romanzo.
Amabili Confini è un progetto di comunità, volto a stimolare la partecipazione attiva degli abitanti in un processo di condivisione alimentato dal racconto e dallascolto reciproco.
La rassegna si svolgerà dal 14 maggio al 18 giugno, con unanteprima che si terrà l8 maggio.
Si riconfermano le sezioni:
Periferie sociali: in cui si dà voce ai racconti dei migranti dei centri di accoglienza e dei detenuti della Casa Circondariale di Matera;
Fuori zona: riservata ai racconti pervenuti da altri luoghi della Basilicata e da altre Regioni italiane;
Amabili versi: dedicata alle poesie ispirate al tema della decima edizione e provenienti da tutto il territorio nazionale;
Amabili alchimìe: spazio dedicato alle relazioni e alle sinergie con altre associazioni culturali attive nel territorio lucano e non solo. In questo modo, grazie allattivismo e allentusiasmo di tanti appassionati, si innescheranno contaminazioni e si svilupperanno nuove idee.
