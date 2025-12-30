L'infanzia in Basilicata e le altre vite - Sette Vite nello specifico, dal nome del primo singolo dal nuovo album - sulle scie della fisica quantistica.

Il cantautore e chitarrista Luciano LUX Nardozza - lucano di nascita e crescita - ha presentato ieri a Villa D'Agri, presso lo storico locale Zipparri 1914 il suo nuovo disco - La Vita Quantica - unica data invernale in Basilicata, in un live che ha emozionato il pubblico tra musica originale e un numero limitato di grandi successi internazionali del rock, riarrangiati in chiave autorale.



Nel quinto lavoro di Nardozza, l'arte incontra la scienza e dalle reciproche vibrazioni nascono 17 brani in cui il tempo non è più solo metronomo: è materia malleabile. I titoli richiamano particelle quantiche (IQPQ  in quanto particella quantica io esisto, recita una strofa), onde cerebrali, un Newton muto perché sovvertito da Schroedinger, concetti come lEntanglement (fenomeno per cui due o più particelle diventano collegate in modo tale che il loro stato è condiviso, anche se si trovano a grandissime distanze).

Anche tra formule e paradossi, lamore e i sentimenti però restano: come campo invisibile, come forza che tiene insieme le particelle e i cuori. La Vita Quantica parla di scienza, sì, ma anche di ciò che la scienza non può misurare.

Perché un album su temi di fisica quantistica, apparentemente distanti da noi? Perché è quel ramo della scienza che più si avvicina allapproccio spirituale: considera la materia quasi come immateriale, lignoto come regola, limprevedibile e lindeterminato come sostanza invisibile delluniverso  commenta Lux.-

Studiando come si comportano le particelle più piccole delluniverso  atomi, elettroni, fotoni  essa crea una connessione tra il tutto: fili invisibili che collegano, ad esempio, i fotoni in una galassia a un ramo dalbero qui sulla terra.



La vita quantica è disponibile su Spotify e su tutte le principali piattaforme di streaming.