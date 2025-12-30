|
|Capodanno 2026 a Matera: Coez in concerto in Piazza Vittorio Veneto
30/12/2025
|Matera si prepara a salutare larrivo del nuovo anno con una grande festa in musica. Il programma ufficiale del Capodanno 2026, che si terrà mercoledì 31 dicembre 2025 a partire dalle ore 21.00 in Piazza Vittorio Veneto, avrà come ospite deccezione il rapper italiano Coez, che sarà protagonista del concerto di mezzanotte.
La serata sarà animata da un ricco palinsesto musicale che accompagnerà cittadini e visitatori verso il nuovo anno.
Questo il programma della serata
Ore 21.00 21.25: Nancy Elettrico
Ore 21.25 21.50: Rocksy Band
Ore 21.50 22.15: Bobo Sind
Ore 22.15 22.45: Preso Blu Subsonica Tribute
Ore 22.45 23.45: DJ Set Radio Norba
Ore 23.45 00.10: Countdown e brindisi di mezzanotte sul palco
Ore 00.10 01.30: Coez in concerto
Ore 01.30: Chiusura con DJ Skrezio
La sicurezza di cittadini, residenti e turisti rappresenta una priorità assoluta dellAmministrazione comunale. Il piano predisposto è frutto di un lavoro congiunto tra il Comune di Matera, la Prefettura e tutte le autorità competenti in materia di sicurezza: Questura, Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e DIRES 118.
Per loccasione, Piazza Vittorio Veneto avrà una capienza massima di 5.000 persone, raggiunta la quale non sarà più possibile per ragioni di sicurezza accedere alla piazza. Pertanto, tutti sono invitati ad attenersi alle prescrizioni definite in sede di organizzazione dellevento per la tutela della pubblica sicurezza, evitando assembramenti presso i varchi di accesso alla piazza una volta raggiunta la capienza massima consentita.
Laccesso allarea dellevento sarà consentito a partire dalle ore 20.00 attraverso le vie Ascanio Persio e La Vista. Laccesso riservato alle persone con disabilità, accompagnate, è previsto da Piazza San Giovanni Via San Biagio, con accompagnamento verso larea dedicata.
Le vie di uscita di emergenza individuate sono, Via San Biagio, Via XX Settembre, Via del Corso, Via delle Beccherie.
Via Lucana e le strade adiacenti resteranno regolarmente percorribili; saranno posizionati new jersey agli imbocchi di alcune arterie direttamente collegate alla piazza.
Le ambulanze saranno dislocate in Via La Vista, Via De Blasis e Via XX Settembre. Allinterno della piazza saranno presenti soccorritori a piedi e un medico.
Le aree parcheggio a disposizione del pubblico sono:
Parcheggi coperti di Via Saragat e Via Vena
Parcheggio scoperto di Via A. M. di Francia
Parcheggi cittadini in piano
Nelle aree limitrofe sono inoltre disponibili parcheggi privati, tra cui quelli di Via Rocco Scotellaro e Parking SantIsidoro.
I pullman turistici dovranno effettuare la discesa e la salita dei passeggeri in Via Aldo Moro, per poi dirigersi verso le aree di sosta.
Con apposite Ordinanze Sindacali è stato disposto il divieto di vendita di alcolici nellarea dellevento. Sarà inoltre vietato introdurre, bevande in bottiglie di vetro o lattine, bombolette spray contenenti gas urticanti, ombrelli con punta, artifizi e giochi pirotecnici, puntatori laser o dispositivi luminosi.
LAmministrazione comunale confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti per vivere una serata di festa in sicurezza, condividendo insieme la musica e lemozione dellarrivo del Capodanno 2026 nella splendida cornice di Matera.
|
