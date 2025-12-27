HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Intitolazione del Museo etnobotanico di San Costantino A. a Pasquale Scutari

27/12/2025

Si terrà lunedì 29 dicembre alle ore 16, presso la sala conferenze "Martin Camaj" della Casa Parco di San Costantino Albanese un importante convegno al quale prenderanno parte numerosi accademici di grande spessore e che vedrà l'intitolazione del Museo etnobotanico al compianto Prof.Pasquale Scutari che, con le sue ricerche ha onorato la comunità albanofona di San Costantino e l'intera Arbëria, valorizzandone il patrimonio culturale e linguistico. Alla cerimonia, dopo i saluti dell' Amministrazione comunale nella persona del Sindaco Renato Iannibelli e dell' assessore alla Cultura Giovanni Lufrano, prenderanno la parola il Prof. Francesco Altimari dell' Università della Calabria, insigne accademico e albanologo di fama internazionale, l' ing.Battista Sposato, assegnista di ricerca presso l'Unical, la Prof.ssa Monica Genesin professore associato di lingua e letteratura albanese presso l' Università del Salento (che interverrà da remoto), il Prof. Nicola Scaldaferri, docente di Etnomusicologia presso l' Università Statale di Milano, la dott.ssa Maddalena Scutari, borsista di ricerca presso l' Università della Calabria, il Prof. Leonardo M.Savoia, professore emerito dellUniversità degli Studi di Firenze e membro dellAccademia della Crusca e il Prof. Matteo Mandalà, ordinario di Lingua e Letteratura albanese presso l' ateneo di Palermo che interverrà in videoconferenza.
L' intento di questa intitolazione, fortemente voluta dall' Amministrazione comunale di San Costantino e dalla Fondazione "Papàs F.Solano" dell' Unical, è quello di ricordare alle generazioni future, la passione e l'impegno del Prof. Scutari nella valorizzazione del nostro patrimonio linguistico.



