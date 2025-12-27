|
|Linea Verde Bike alla scoperta di Venosa e delle eccellenze lucane
27/12/2025
|Federico Quaranta e Giulia Capocchi guidano i telespettatori lungo le ciclovie della Basilicata nella nuova puntata di Linea Verde Bike, in onda sabato 27 dicembre alle 12.00 su Rai 1. Il giro ad anello di Venosa (47 km, media/facile) permette di pedalare tra vigneti, oliveti secolari, frantoi, siti archeologici e borghi medievali. La puntata valorizza anche due eccellenze lucane: lArcipelago Eva di Rionero in Vulture, che sostiene gratuitamente malati oncologici e famiglie, e il Bionoceto di Palazzo San Gervasio, progetto innovativo sulla coltura delle noci.
