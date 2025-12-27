HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Linea Verde Bike alla scoperta di Venosa e delle eccellenze lucane

27/12/2025

Federico Quaranta e Giulia Capocchi guidano i telespettatori lungo le ciclovie della Basilicata nella nuova puntata di Linea Verde Bike, in onda sabato 27 dicembre alle 12.00 su Rai 1. Il giro ad anello di Venosa (47 km, media/facile) permette di pedalare tra vigneti, oliveti secolari, frantoi, siti archeologici e borghi medievali. La puntata valorizza anche due eccellenze lucane: lArcipelago Eva di Rionero in Vulture, che sostiene gratuitamente malati oncologici e famiglie, e il Bionoceto di Palazzo San Gervasio, progetto innovativo sulla coltura delle noci.



ALTRE NEWS

27/12/2025 - Lavello: il 28 dicembre la prima festa del commercio della comunità

Lavello si prepara a vivere una giornata dedicata alla valorizzazione del commercio locale e alla partecipazione della comunità. Il 28 dicembre, a partire dal pomeriggio e fino alla sera, arriva Vivi Lavello, la prima edizione di un evento diffuso che coinvolgerà il centro c...-->continua
27/12/2025 - ''Cara Dea'': il 5 gennaio prima nazionale a Matera

Lunedì 5 gennaio Altrimedia Edizioni presenta, presso lhotel San Domenico a Matera alle ore 18, Cara Dea. Lettere per continuare a vivere. Dal buio delladolescenza alla forza di andare avanti, lantologia curata dallassociazione Dea per sempre, fondata da...-->continua
27/12/2025 - SASSO Pure Experience oggi a Sasso di Castalda

Nell'ambito dellevento SASSO  Pure Experience, in programma sabato 27 dicembre alle ore 19:00 presso il Teatro Mariele Ventre, il Comune di Sasso di Castalda accende i riflettori su uno dei momenti centrali delliniziativa: la presentazione del video promo...-->continua

22/12/2025 - LOra Prima dellAlba: a Corleto Perticara il presepe vivente il 28 dicembre e il 3 gennaio

22/12/2025 - Rotonda Capitale Rurale Sentieri del Benessere unisce comunità, cultura e tradizioni

20/12/2025 - Proiettato a Senise il documentario dedicato al dottor Carlo Fortunato

20/12/2025 - Senise. Impegno, passione, sogni: incontro con Fabrizio Ravanelli

14/12/2025 - Serie D G/H: FC Francavilla - Sarnese 0-4

