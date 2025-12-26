|
|A Ferrandina la Tombolata di Solidarietà a favore di Libera
26/12/2025
|Il periodo natalizio a Ferrandina si conferma, ancora una volta, tempo di incontro, condivisione e impegno collettivo. Sabato 27 dicembre 2025, a partire dalle ore 17.00, il Salone di Santa Chiara ospiterà la Quarta Edizione della Tombolata di Solidarietà, promossa dallAPS Lo Scoiattolo con il Patrocinio del Comune di Ferrandina.
Un appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato molto più di un semplice gioco: un momento atteso dalla comunità, capace di trasformare il clima delle feste in unoccasione concreta di partecipazione e solidarietà. Ledizione 2025 è dedicata per la prima volta a Libera Associazioni, Nomi e Numeri contro le Mafie, Coordinamento di Basilicata. Grazie al ricavato della manifestazione, sarà devoluta la somma di 500 euro a sostegno delle attività che Libera porta avanti da oltre trentanni per la promozione della legalità democratica, della giustizia sociale e della memoria condivisa.
Con una quota di partecipazione di 10 euro, ogni partecipante potrà prendere parte a tre giri di tombolata a premi e condividere un momento conviviale con lapericena, elemento che contribuisce a rendere levento unoccasione di incontro aperta a tutte le età. Il pomeriggio sarà presentato e animato da Dave Crucio, mentre la consegna dei premi sarà affidata a Babbo Natale, per regalare unatmosfera di festa anche ai più piccoli.
La Tombolata di Solidarietà nasce come uniniziativa semplice e partecipata, capace fin da subito di coinvolgere la cittadinanza e di trasformare il gioco in un gesto concreto di vicinanza. Nel tempo ha sostenuto realtà impegnate nel sociale e nel volontariato, come lassociazione Gian Franco Lupo Un Sorriso alla Vita Onlus, Autismo in Movimento Basilicata, la Cooperativa Sociale La Luce e lassociazione VO.CE ETS Volontariato Celeste. Un percorso che ha rafforzato il senso di comunità e reso questo appuntamento un momento stabile del calendario cittadino.
Un contributo fondamentale alla riuscita delliniziativa arriva, come ogni anno, dal mondo delle attività commerciali e produttive del territorio. Gli organizzatori desiderano esprimere la propria profonda riconoscenza a tutte le attività di Ferrandina, Pisticci e Matera che, con grande generosità e spirito di collaborazione, mettono a disposizione i premi della tombolata. Un gesto concreto di sostegno che testimonia lattenzione verso il bene comune e rende possibile trasformare un evento ludico in unazione di solidarietà reale.
Oggi questo percorso prosegue e si rinnova, confermando la volontà di costruire, anno dopo anno, un gesto semplice ma significativo, capace di unire persone diverse attorno ai valori del gioco, della convivialità e della responsabilità sociale. È gradito un cenno di adesione anticipata per consentire una migliore organizzazione dellapericena.
La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per vivere insieme un pomeriggio di festa che riesce a trasformare una tradizione natalizia in un segno concreto di comunità, solidarietà e legalità.
