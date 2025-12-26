HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Flëj ti Bir  Il Presepe Vivente Arbëresh di San Costantino Albanese il 27 Dicembre

26/12/2025

LAssociazione Pro Loco San Costantino Albanese, con il patrocinio del Comune di San Costantino Albanese, del GAL La Cittadella del Sapere, dellAPT Basilicata, della Regione Basilicata e del Parco Nazionale del Pollino, presenta Flëj ti Bir, il Presepe Vivente Arbëresh.
La rappresentazione della natività, giunta alla quarta edizione, si svolgerà fra le stradine del centro storico il 27 dicembre 2025 con inizio alle ore 17,00.
I personaggi indosseranno gli antichi costumi e verranno interpretate scene di vita quotidiana di un tempo e gli antichi mestieri, in parte scomparsi, quali il fabbro, il calzolaio, le ricamatrici di costumi arbëreshë, il falegname, il pastore, il casaro, le lavandaie ed altro ancora. Forte sarà il richiamo alla cultura, alla storia e alle tradizioni del nostro antico popolo anche con lesecuzione delle antiche danze e dei canti tradizionali.
Un progetto nato nel 2018 che vede coinvolto quasi tutto il paese e persone di tutte le età e che coinvolge emotivamente tutti, soprattutto i visitatori. Le precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di numerosi turisti, rimasti affascinati dagli angoli suggestivi del centro storico e dalla particolarità delle scene e dei costumi.
Suonatori di strumenti tradizionali accompagneranno i visitatori lungo il suggestivo tragitto che terminerà in una delle abitazioni più antiche del paese, dove verrà allestita la scena della natività, e dove, come tradizione, saranno presenti, oltre ai personaggi della Sacra Famiglia, anche un vero bue e un vero asinello. La suggestione e il grande mistero della natività rappresentata con la storia e le tradizioni di un antico popolo, unesperienza unica che trova in Italia pochissimi esempi.
Vi invitiamo a partecipare per condividere con noi questo speciale racconto della natività.



