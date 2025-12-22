|
|LOra Prima dellAlba: a Corleto Perticara il presepe vivente il 28 dicembre e il 3 gennaio
22/12/2025
|Si è svolta sabato 20 dicembre, a Corleto Perticara, presso la Sala Teatro Cinema Zi Nik, la conferenza stampa di presentazione de LOra Prima dellAlba, il dramma sacro e percorso teatrale itinerante, scritto e diretto da Giuseppe Gravallotti, che anima il periodo natalizio del borgo lucano e che la Regione Basilicata ha riconosciuto come Patrimonio Intangibile del Comune di Corleto Perticara.
La rappresentazione andrà in scena domenica 28 dicembre 2025 e sabato 3 gennaio 2026, con partenza da Via IV Novembre alle ore 17.00, offrendo al pubblico unesperienza immersiva che intreccia tradizione, teatro e riflessione sul nostro tempo, nel segno dellidentità lucana e della forza delle comunità.
La conferenza stampa ha rappresentato una occasione per dare valore ad unesperienza culturale e comunitaria di forte impatto, capace di coinvolgere attivamente associazioni, cittadini e istituzioni in una rievocazione corale che unisce teatro, spiritualità e riflessione sul presente.
Promossa dallAssociazione Istinto Lucano, in collaborazione con Associazione culturale La Fenice, ENDAS, Pro Loco Corletana e Associazione Amici per la Coda, con il patrocinio del Comune di Corleto Perticara e della Regione Basilicata, LOra Prima dellAlba si conferma come un progetto di alto valore culturale, sociale e spirituale, capace di trasformare il paese in un palcoscenico diffuso e partecipato.
A rimarcare il senso profondo delliniziativa è stato Giuseppe Gravallotti, autore, regista e organizzatore dellevento, che ha sottolineato come LOra Prima dellAlba non sia semplicemente una rappresentazione, ma un atto collettivo di partecipazione. Il presepe vivente diventa uno spazio in cui la comunità si riconosce e si interroga, attualizzando i temi religiosi alla luce delle fragilità, dei conflitti e delle incertezze che attraversano il mondo di oggi. Raccontare Betlemme significa parlare anche del nostro tempo, delle sue ferite e del bisogno di speranza.
Il Sindaco di Corleto Perticara, Mario Montano, ha evidenziato il valore identitario delliniziativa, affermando che eventi come LOra Prima dellAlba rafforzano il senso di appartenenza e dimostrano quanto una comunità possa ritrovarsi attorno a un progetto condiviso. Le associazioni del paese, i volontari e i cittadini sono i veri protagonisti di un percorso che custodisce la memoria e, allo stesso tempo, guarda al futuro, rendendo Corleto Perticara un esempio virtuoso di partecipazione e coesione sociale.
Sul significato spirituale dellevento si è soffermato don Vincenzo Cantore, parroco di Corleto Perticara, che ha ricordato come il Natale di Betlemme continui a parlare alluomo contemporaneo. Questo presepe vivente ci richiama a una responsabilità collettiva: accogliere, custodire, prenderci cura gli uni degli altri. È un messaggio che oggi più che mai interpella le coscienze, non solo dei credenti, ma di tutta la comunità.
Un riconoscimento significativo è giunto anche dal Direttore Generale di APT Basilicata, Margherita Sarli, che in una dichiarazione inviata agli organizzatori ha rimarcato il valore di una iniziativa culturale che accende il senso di appartenenza delle piccole comunità che abitano la Basilicata e rappresenta un richiamo ai valori più autentici di una regione che continua ad attrarre turisti proprio per la sua capacità di non perdere la propria identità originaria.
