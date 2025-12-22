|
|
|Erasmus+ a Parigi: studentesse dellIIS PolicoroTursi protagoniste di uno scambio internazionale di successo
22/12/2025
|Si è conclusa la mobilità Erasmus+ dellIIS PolicoroTursi a Parigi: dall8 al 13 dicembre, le studentesse dei corsi Socio-Sanitario, Turistico e AFM hanno partecipato a uno scambio formativo presso il Lycée Polyvalent Marx Dormoy. Tra peer tutoring linguistico e attività interculturali, le giovani hanno potenziato competenze linguistiche, relazionali e di cittadinanza europea, rafforzando la cooperazione internazionale e aprendo nuove prospettive per futuri progetti.
Di seguito riportiamo il comunicato stampa.
Si è conclusa con esito estremamente positivo la mobilità Erasmus+ dellIIS PolicoroTursi presso il Lycée Polyvalent Marx Dormoy di Parigi, svoltasi dall8 al 13 dicembre, nellambito del progetto regionale eTwinning Erasmus+ Basilicata, finalizzato alla promozione dellinternazionalizzazione dei percorsi formativi, dellinnovazione didattica e della cooperazione europea.
Protagoniste dellesperienza sono state le studentesse degli indirizzi Socio-Sanitario, Turistico e AFM, impegnate in un articolato scambio didattico basato sul peer tutoring linguistico in italiano, inglese e francese. Le attività hanno favorito lo sviluppo di competenze linguistiche, interculturali, relazionali e di cittadinanza europea, rafforzando al contempo motivazione, autonomia e spirito di collaborazione.
Di particolare rilievo lincontro istituzionale che ha visto il Dirigente scolastico del liceo ospitante, Monsieur Ranucci, e il suo staff accogliere la Dirigente Scolastica dellIIS PolicoroTursi, Prof.ssa Maria Carmela Stigliano, insieme alla delegazione italiana composta dalle Prof.sse Colletta e Rina e dal Prof. Battifarano. Il confronto ha rappresentato un momento di alto valore strategico, consolidando un rapporto di cooperazione orientato allo sviluppo di futuri progetti comuni nellambito della mobilità europea.
Nel corso della visita, la DS Maria Carmela Stigliano ha sottolineato limportanza del programma Erasmus+ come leva educativa fondamentale:
«Il programma Erasmus+ rappresenta per il Nostro Istituto una straordinaria opportunità di crescita educativa e culturale. Esperienze come quella vissuta a Parigi consentono alle nostre studentesse di aprirsi allEuropa, di confrontarsi con altri sistemi scolastici e di sviluppare competenze essenziali per il loro futuro personale e professionale. La mobilità internazionale e il dialogo interculturale sono pilastri di una scuola moderna, inclusiva e orientata alla cittadinanza attiva».
La delegazione italiana è stata; inoltre calorosamente accolta dalla referente francese del progetto, Prof.ssa Hamidi, e dal Prof. Maleplate, che ha curato con professionalità le attività culturali e le visite didattiche nella città di Parigi, contribuendo in modo significativo alla piena riuscita dellesperienza formativa.
LIIS PolicoroTursi rivolge un sentito ringraziamento alla referente del progetto Erasmus+, Prof.ssa Gabriele, ai docenti accompagnatori Prof.sse Moramarco e Ferrara e al Prof. Verde, nonché ai partner dellAlliance Française, Prof. Martoccia e Prof. Romano, per il prezioso supporto organizzativo e didattico.
Con questa esperienza, inserita nel quadro del progetto regionale eTwinning Erasmus+ Basilicata, lIIS PolicoroTursi conferma il proprio impegno nella formazione delle giovani generazioni, nella promozione del dialogo interculturale e nel rafforzamento della cooperazione internazionale, in piena coerenza con i valori fondanti dellUnione Europea.
|
|
