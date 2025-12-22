HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Erasmus+ a Parigi: studentesse dellIIS PolicoroTursi protagoniste di uno scambio internazionale di successo

22/12/2025

Si è conclusa la mobilità Erasmus+ dellIIS PolicoroTursi a Parigi: dall8 al 13 dicembre, le studentesse dei corsi Socio-Sanitario, Turistico e AFM hanno partecipato a uno scambio formativo presso il Lycée Polyvalent Marx Dormoy. Tra peer tutoring linguistico e attività interculturali, le giovani hanno potenziato competenze linguistiche, relazionali e di cittadinanza europea, rafforzando la cooperazione internazionale e aprendo nuove prospettive per futuri progetti.
Di seguito riportiamo il comunicato stampa.

Si è conclusa con esito estremamente positivo la mobilità Erasmus+ dellIIS PolicoroTursi presso il Lycée Polyvalent Marx Dormoy di Parigi, svoltasi dall8 al 13 dicembre, nellambito del progetto regionale eTwinning Erasmus+ Basilicata, finalizzato alla promozione dellinternazionalizzazione dei percorsi formativi, dellinnovazione didattica e della cooperazione europea.
Protagoniste dellesperienza sono state le studentesse degli indirizzi Socio-Sanitario, Turistico e AFM, impegnate in un articolato scambio didattico basato sul peer tutoring linguistico in italiano, inglese e francese. Le attività hanno favorito lo sviluppo di competenze linguistiche, interculturali, relazionali e di cittadinanza europea, rafforzando al contempo motivazione, autonomia e spirito di collaborazione.
Di particolare rilievo lincontro istituzionale che ha visto il Dirigente scolastico del liceo ospitante, Monsieur Ranucci, e il suo staff accogliere la Dirigente Scolastica dellIIS PolicoroTursi, Prof.ssa Maria Carmela Stigliano, insieme alla delegazione italiana composta dalle Prof.sse Colletta e Rina e dal Prof. Battifarano. Il confronto ha rappresentato un momento di alto valore strategico, consolidando un rapporto di cooperazione orientato allo sviluppo di futuri progetti comuni nellambito della mobilità europea.
Nel corso della visita, la DS Maria Carmela Stigliano ha sottolineato limportanza del programma Erasmus+ come leva educativa fondamentale:
«Il programma Erasmus+ rappresenta per il Nostro Istituto una straordinaria opportunità di crescita educativa e culturale. Esperienze come quella vissuta a Parigi consentono alle nostre studentesse di aprirsi allEuropa, di confrontarsi con altri sistemi scolastici e di sviluppare competenze essenziali per il loro futuro personale e professionale. La mobilità internazionale e il dialogo interculturale sono pilastri di una scuola moderna, inclusiva e orientata alla cittadinanza attiva».
La delegazione italiana è stata; inoltre calorosamente accolta dalla referente francese del progetto, Prof.ssa Hamidi, e dal Prof. Maleplate, che ha curato con professionalità le attività culturali e le visite didattiche nella città di Parigi, contribuendo in modo significativo alla piena riuscita dellesperienza formativa.
LIIS PolicoroTursi rivolge un sentito ringraziamento alla referente del progetto Erasmus+, Prof.ssa Gabriele, ai docenti accompagnatori Prof.sse Moramarco e Ferrara e al Prof. Verde, nonché ai partner dellAlliance Française, Prof. Martoccia e Prof. Romano, per il prezioso supporto organizzativo e didattico.


Con questa esperienza, inserita nel quadro del progetto regionale eTwinning Erasmus+ Basilicata, lIIS PolicoroTursi conferma il proprio impegno nella formazione delle giovani generazioni, nella promozione del dialogo interculturale e nel rafforzamento della cooperazione internazionale, in piena coerenza con i valori fondanti dellUnione Europea.



