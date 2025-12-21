Sabato 19 dicembre 2025, alla Domus dei Padri Trinitari di Bernalda, si è svolta la tredicesima edizione del Premio Globus, riconoscimento dellAssociazione Globus Onlus dedicato a chi si impegna nel sociale e nellinclusione. Tra i premiati, Valentina Garripoli di Lavello ha ricevuto il premio per la comunicazione sociale grazie al suo libro La Coccinella Sky, progetto che sensibilizza sullautismo e promuove inclusione attraverso laboratori e presentazioni nelle scuole. Il riconoscimento celebra il suo contributo a una comunicazione capace di abbattere pregiudizi e valorizzare la diversità, motivo di orgoglio per Lavello e la Basilicata.