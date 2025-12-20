HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Ordine Ingegneri della Provincia di Pz protagonista della riforma nazionale

20/12/2025

Il 17 dicembre scorso, nellAuditorium del Seminario Minore di Potenza, si è svolta un convegno che ha unito riflessione normativa e riconoscimento professionale. LOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, insieme alla Fondazione Ordine Ingegneri di Potenza, ha promosso il convegno La Riforma degli Ordinamenti Professionali Italiani, un appuntamento che ha ribadito il ruolo attivo dellOrdine nel percorso di revisione avviato con legge delega del Governo.

LOrdine potentino, infatti, è stato presente sui tavoli romani con contributi puntuali e proposte concrete in materia di equo compenso, deontologia e fiscalità, temi ritenuti centrali per garantire tutele, qualità e sostenibilità allesercizio della professione. Un protagonismo riconosciuto anche a livello nazionale, frutto di un impegno costante nel dialogo istituzionale e nella costruzione di un modello ordinistico più moderno ed efficace.

Il convegno ha fatto da cornice alla consegna dei timbri doro e dargento agli iscritti con 50 e 25 anni di carriera: un tributo alla competenza e alla dedizione che ha visto assegnare 7 timbri doro e 60 dargento, simboli tangibili di un percorso professionale esemplare.
A moderare lincontro ling. Maurizio Sarli, consigliere segretario dellOrdine, mentre gli interventi tecnici sono stati affidati alling. Maurizio Tolve, presidente dellOrdine, e alling. Michele Lapenna, già presidente dellOrdine e referente nazionale per i Lavori Pubblici.

Abbiamo celebrato una bellissima carriera, ma anche riaffermato il nostro ruolo nel processo di riforma  ha dichiarato il presidente Tolve. LOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza è da sempre protagonista e oggi porta contributi concreti alla legge delega, dallequo compenso alla revisione delle norme deontologiche, fino ai temi fiscali che incidono sulla vita professionale quotidiana. Siamo parte attiva di un cambiamento che riguarda tutte le professioni ordinistiche.

Un messaggio forte è stato rivolto anche ai giovani: Linvito è a formarsi in Basilicata e a investire qui le proprie competenze. Questo territorio ha bisogno di energie nuove, visione e radicamento.

La cerimonia si è conclusa con lo scambio degli auguri natalizi, suggellando un pomeriggio di valori, memoria e prospettiva.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
20/12/2025 - Ordine Ingegneri della Provincia di Pz protagonista della riforma nazionale

Il 17 dicembre scorso, nellAuditorium del Seminario Minore di Potenza, si è svolta un convegno che ha unito riflessione normativa e riconoscimento professionale. LOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, insieme alla Fondazione Ordine Ingegneri di Potenza, ha pro...-->continua
20/12/2025 - Al MASC di Carbone, un racconto sul vino tra territorio, fede e tradizione

A un anno dallinaugurazione, questa sera, alle ore 19.00, il Museo Arte Sacra di Carbone (MASC) apre le sue porte a un nuovo e suggestivo percorso tematico dal titolo Dalla terra allaltare  un racconto sul vino. Un itinerario temporaneo che intreccia stor...-->continua
20/12/2025 - Il cammino verso la grotta, a Venosa il presepe vivente dei Padri Trinitari

Si intitola Il cammino verso la grotta, il Presepe Vivente promosso dai Padri Trinitari di Venosa, in programma il 22 dicembre, dalle ore 17 alle 20, nel cuore del centro storico della città dOrazio. Un evento natalizio che va oltre la tradizionale rapprese...-->continua
20/12/2025 - Conclusa la prima edizione del Winter Tour  In Cluster Edition

Si è conclusa la prima edizione del Winter Tour  In Cluster Edition, un viaggio itinerante che ha raccontato la Basilicata attraverso cultura, turismo esperienziale e filiere di eccellenza, mettendo in rete territori, comunità e istituzioni. Di seguito il com...-->continua

E NEWS










WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo