|Ordine Ingegneri della Provincia di Pz protagonista della riforma nazionale
20/12/2025
|Il 17 dicembre scorso, nellAuditorium del Seminario Minore di Potenza, si è svolta un convegno che ha unito riflessione normativa e riconoscimento professionale. LOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, insieme alla Fondazione Ordine Ingegneri di Potenza, ha promosso il convegno La Riforma degli Ordinamenti Professionali Italiani, un appuntamento che ha ribadito il ruolo attivo dellOrdine nel percorso di revisione avviato con legge delega del Governo.
LOrdine potentino, infatti, è stato presente sui tavoli romani con contributi puntuali e proposte concrete in materia di equo compenso, deontologia e fiscalità, temi ritenuti centrali per garantire tutele, qualità e sostenibilità allesercizio della professione. Un protagonismo riconosciuto anche a livello nazionale, frutto di un impegno costante nel dialogo istituzionale e nella costruzione di un modello ordinistico più moderno ed efficace.
Il convegno ha fatto da cornice alla consegna dei timbri doro e dargento agli iscritti con 50 e 25 anni di carriera: un tributo alla competenza e alla dedizione che ha visto assegnare 7 timbri doro e 60 dargento, simboli tangibili di un percorso professionale esemplare.
A moderare lincontro ling. Maurizio Sarli, consigliere segretario dellOrdine, mentre gli interventi tecnici sono stati affidati alling. Maurizio Tolve, presidente dellOrdine, e alling. Michele Lapenna, già presidente dellOrdine e referente nazionale per i Lavori Pubblici.
Abbiamo celebrato una bellissima carriera, ma anche riaffermato il nostro ruolo nel processo di riforma ha dichiarato il presidente Tolve. LOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza è da sempre protagonista e oggi porta contributi concreti alla legge delega, dallequo compenso alla revisione delle norme deontologiche, fino ai temi fiscali che incidono sulla vita professionale quotidiana. Siamo parte attiva di un cambiamento che riguarda tutte le professioni ordinistiche.
Un messaggio forte è stato rivolto anche ai giovani: Linvito è a formarsi in Basilicata e a investire qui le proprie competenze. Questo territorio ha bisogno di energie nuove, visione e radicamento.
La cerimonia si è conclusa con lo scambio degli auguri natalizi, suggellando un pomeriggio di valori, memoria e prospettiva.
