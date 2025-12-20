Il 17 dicembre scorso, nellAuditorium del Seminario Minore di Potenza, si è svolta un convegno che ha unito riflessione normativa e riconoscimento professionale. LOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza, insieme alla Fondazione Ordine Ingegneri di Potenza, ha promosso il convegno La Riforma degli Ordinamenti Professionali Italiani, un appuntamento che ha ribadito il ruolo attivo dellOrdine nel percorso di revisione avviato con legge delega del Governo.



LOrdine potentino, infatti, è stato presente sui tavoli romani con contributi puntuali e proposte concrete in materia di equo compenso, deontologia e fiscalità, temi ritenuti centrali per garantire tutele, qualità e sostenibilità allesercizio della professione. Un protagonismo riconosciuto anche a livello nazionale, frutto di un impegno costante nel dialogo istituzionale e nella costruzione di un modello ordinistico più moderno ed efficace.



Il convegno ha fatto da cornice alla consegna dei timbri doro e dargento agli iscritti con 50 e 25 anni di carriera: un tributo alla competenza e alla dedizione che ha visto assegnare 7 timbri doro e 60 dargento, simboli tangibili di un percorso professionale esemplare.

A moderare lincontro ling. Maurizio Sarli, consigliere segretario dellOrdine, mentre gli interventi tecnici sono stati affidati alling. Maurizio Tolve, presidente dellOrdine, e alling. Michele Lapenna, già presidente dellOrdine e referente nazionale per i Lavori Pubblici.



Abbiamo celebrato una bellissima carriera, ma anche riaffermato il nostro ruolo nel processo di riforma  ha dichiarato il presidente Tolve. LOrdine degli Ingegneri della Provincia di Potenza è da sempre protagonista e oggi porta contributi concreti alla legge delega, dallequo compenso alla revisione delle norme deontologiche, fino ai temi fiscali che incidono sulla vita professionale quotidiana. Siamo parte attiva di un cambiamento che riguarda tutte le professioni ordinistiche.



Un messaggio forte è stato rivolto anche ai giovani: Linvito è a formarsi in Basilicata e a investire qui le proprie competenze. Questo territorio ha bisogno di energie nuove, visione e radicamento.



La cerimonia si è conclusa con lo scambio degli auguri natalizi, suggellando un pomeriggio di valori, memoria e prospettiva.