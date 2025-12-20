|
|Conclusa la prima edizione del Winter Tour In Cluster Edition
20/12/2025
|Si è conclusa la prima edizione del Winter Tour In Cluster Edition, un viaggio itinerante che ha raccontato la Basilicata attraverso cultura, turismo esperienziale e filiere di eccellenza, mettendo in rete territori, comunità e istituzioni. Di seguito il comunicato.
Si è conclusa con grande successo la prima edizione del Winter Tour In Cluster Edition, promosso dallAssociazione Sinapsi Lucana, un percorso itinerante di valorizzazione del territorio lucano che ha unito cultura, turismo esperienziale, istituzioni e filiere di eccellenza.
Il Winter Tour è partito ufficialmente da Matera il 12 dicembre, con il simbolico taglio del nastro presso Palazzo Malvinni Malvezzi, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, enti, associazioni e partner. Un momento che ha sancito limportanza della collaborazione tra pubblico e privato come leva strategica per la promozione del territorio.
In soli cinque giorni, dal 12 al 16 dicembre, il tour ha attraversato diverse aree della Basilicata, non limitandosi a visitare singole località ma raccontando i territori attraverso produttori, imprese e cluster di eccellenze, una scelta necessaria per ottimizzare i tempi e allo stesso tempo restituire una visione autentica e rappresentativa della regione.
Il percorso è proseguito nellarea della Grancia e dei Castelli Medioevali, con la visita al Castello Medioevale e lincontro con aziende simbolo della tradizione produttiva lucana. A Potenza il tour ha visto la partecipazione del Sindaco Vincenzo Telesca e di rappresentanti dellIstituto Alberghiero, con un focus sul centro storico, sul Teatro Stabile e sulla mostra allestita presso le scale mobili, esempio virtuoso di integrazione tra cultura e mobilità urbana.
Nel Vulture, i partecipanti hanno visitato cantine e aree produttive rappresentative della tradizione vitivinicola, emblema dellidentità enologica lucana. Sul Pollino il Winter Tour ha offerto unesperienza immersiva tra natura e turismo sostenibile, con la ricerca del tartufo insieme ai tartufai locali e un percorso in bicicletta in collaborazione con ASD Bike Explorer. Le tappe di Chiaromonte e San Severino Lucano hanno valorizzato ulteriori eccellenze locali, dai saperi artigianali ai mulini restaurati, fino alle aree del turismo wild e ai paesaggi più suggestivi del Pollino.
Il Winter Tour si è concluso il 16 dicembre a Senise, suggellando un viaggio che ha messo in rete territori, comunità e filiere di eccellenza.
A breve sarà presentato un prodotto audiovisivo di taglio cinematografico, articolato in due video, che racconterà il tour attraverso un linguaggio innovativo e identitario. Protagonista della realizzazione è stato lo chef Simone Rugiati, insieme a un videomaker professionista, in un lavoro che ha unito qualità creativa, engagement, analisi degli insight, media e nuovi linguaggi della comunicazione. Il progetto confluirà nella piattaforma sinapsilucana.it e sarà accompagnato da unattività continuativa di rilancio e monitoraggio nel corso del 2026.
Gli eccellenti risultati già raggiunti, con oltre tre milioni di visualizzazioni in soli tre giorni durante la promozione live del tour, confermano il Winter Tour In Cluster Edition come modello virtuoso di promozione integrata del territorio lucano, orientato allottimizzazione, alla diffusione e alla valorizzazione delle buone pratiche.
