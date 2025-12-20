La Perla del Tirreno si arricchisce di un nuovo luogo simbolo di aggregazione, bellezza e valorizzazione del territorio. Con linaugurazione del Parco Pietra del Sole, il borgo apre ufficialmente alla comunità uno spazio pensato per diventare un ulteriore punto di riferimento per la vita culturale e sociale del centro storico.

Situato in una posizione strategica, il parco si inserisce armoniosamente nel tessuto urbano e paesaggistico di Maratea. Il suo cuore è rappresentato da un piccolo anfiteatro allaperto, concepito per ospitare spettacoli, incontri culturali ed eventi pubblici, con lo straordinario panorama della costa di Maratea a fare da scenografia naturale. Un luogo che unisce natura, arte e partecipazione, come ben restituisce anche limmagine dellanfiteatro affacciato sul mare, incorniciato dal verde e dalla luce del tramonto.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo decisivo della Regione Basilicata, che ha finanziato lopera con risorse FSC, mediante un avviso pubblico a valere sulla L.R. n. 53/2021, durante la guida di Gianni Rosa all'assessorato allAmbiente dellepoca che ha consentito a tanti Comuni di realizzare importanti interventi di mitigazione ambientale.

Lamministrazione comunale sottolinea come il Parco Pietra del Sole rappresenti oggi un esempio concreto di collaborazione istituzionale e attenzione verso i territori, che verrà ulteriormente confermato da un secondo lotto, che farà raddoppiare lestensione di questo Parco, finanziato sempre dalla Regione Basilicata, grazie alla guida dell'attuale Direzione generale all'Ambiente e all'assessore Laura Mongiello che continua a dimostrare attenzione alle esigenze dei territori e delle sue comunitá.

Con questa inaugurazione, Maratea consegna ai cittadini e ai visitatori un nuovo spazio da vivere: un luogo dove cultura, paesaggio e comunità si incontrano, nel segno della bellezza e della partecipazione.