È partito con entusiasmo e partecipazione levento dedicato ai giovani e al Mediterraneo sul tema Giovani Mediterranei. Dialogo, Creatività e Comunità, il ciclo di incontri e iniziative promosso dallAmministrazione comunale di Matera che pone i giovani al centro dei processi di dialogo culturale e sociale nel Mediterraneo.



La manifestazione, in programma il 18 e 19 dicembre e il 27 e 28 dicembre, sta trasformando Matera in uno spazio aperto di ascolto e creatività, dove storie, esperienze e visioni si intrecciano. Il primo appuntamento si è svolto ieri mattina al Cinema Teatro Guerrieri, con un incontro dedicato al tema Il Mediterraneo che unisce, registrando un riscontro molto positivo in termini di partecipazione e qualità del dibattito.

Il programma si è articolato in due panel. Il primo, Matera 2026 Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo: il ruolo dei giovani, ha visto gli interventi del sindaco Antonio Nicoletti, dellassessora alla Cultura Simona Orsi, dellassessore alle Politiche giovanili e allInternazionalizzazione Giuseppe Casino e della manager culturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 Rita Orlando, che hanno sottolineato il valore della cultura come strumento di diplomazia, mediazione e inclusione.



I giovani sono protagonisti  ha dichiarato il sindaco Antonio Nicoletti . Matera, forte della sua vocazione europea e mediterranea, vuole essere una città che accoglie, ascolta e costruisce relazioni, valorizzando le energie e le visioni delle nuove generazioni. Ai giovani dico: guardatevi intorno, in un territorio che è già una rete di relazioni e un patrimonio di opportunità. Quando non sono visibili, vanno cercate, riconosciute o create, con impegno, creatività e capacità. È un percorso di fiducia: qualcosa di forte e concreto. Fiducia significa mettere insieme le energie di ciascuno, ognuno nel proprio ruolo, per trasformare le idee in realtà. A nulla valgono le critiche strumentali di chi ritiene di essere il depositario di parole come cultura e partecipazione. Tali parole, proprio quando sono strumentalizzate, perdono completamente di significato. Guardiamo invece con favore alla apertura di un rapporto costante e stabile tra lIstituzione Comunale e quelle scolastiche, veri custodi delle emozioni e delle aspettative dei nostri giovani a cui va reso il massimo rispetto.



Il dialogo mediterraneo non è un tema da raccontare ai giovani, ma unesperienza da vivere con loro, a partire dai luoghi della formazione  evidenzia Rita Orlando, Manager culturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019 -. Coinvolgere da subito studenti e studentesse nel percorso verso Matera 2026 significa riconoscere alla scuola un ruolo centrale come spazio di confronto e di costruzione di una cittadinanza euromediterranea. Le storie di ritorni e arrivi, le pratiche creative, i momenti di ascolto condiviso raccontano la centralità delle nuove generazioni nel progetto di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, non come pubblico, ma come parte attiva ed essenziale.



A seguire, il panel Storie di ritorni e arrivi, coordinato dalla community I Ritornati, ha raccolto racconti ed esperienze di giovani e professionisti che hanno scelto Matera come luogo di rientro o di approdo, restituendo limmagine di un Mediterraneo inteso come spazio vivo di incontri, migrazioni e contaminazioni culturali.









