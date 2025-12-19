La Consulta Giovani AVIS Basilicata, insieme con il supporto dellAVIS Regionale

Basilicata, delle AVIS Provinciali di Potenza e Matera e dellAVIS Comunale Nino Caputi di Lagonegro, organizza GENERAZIONE AVIS - Crescere Insieme, un evento

riservato ai giovani dellassociazione per vivere un momento nel nome della solidarietà.

Lincontro che si terrà a Lagonegro, all'Hotel San Nicola, Sabato 3 gennaio 2026, dalle

ore 10.00, si pone come obiettivo quello di dare voce ai giovani, di renderli protagonisti.

La frase Non guardare da fuori, entra nella squadra richiama proprio la necessità che le

nuove generazioni diventino parte attiva dellassociazione, avendo a disposizione lo

spazio e i mezzi per fare la differenza.

LAVIS, oltre a essere un'associazione di volontariato che promuove la donazione di

sangue, è anche un ente del Terzo Settore, che può e deve far sempre di più per riuscire

ad apportare un cambiamento sociale, fondato sul rispetto della dignità umana e

delluguaglianza.

La manifestazione è aperta ai giovani della Basilicata in unetà compresa tra 18 e 35

anni e anche alle ragazze e ai ragazzi del Servizio Civile che rappresentano una

straordinaria risorsa da accogliere, con entusiasmo, in questa squadra.

La storia dellAVIS è fatta di persone, di incontri, di momenti. Per tale motivo il desiderio della Consulta è che Sabato 3 gennaio 2026 possa essere uno di quei momenti da

ricordare per sempre, uno di quei momenti per dire che i giovani ci sono e non si

stanno occupando del futuro ma del presente!