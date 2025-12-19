|
|Lagonegro: il 3 gennaio, GENERAZIONE AVIS - Crescere Insieme
19/12/2025
|La Consulta Giovani AVIS Basilicata, insieme con il supporto dellAVIS Regionale
Basilicata, delle AVIS Provinciali di Potenza e Matera e dellAVIS Comunale Nino Caputi di Lagonegro, organizza GENERAZIONE AVIS - Crescere Insieme, un evento
riservato ai giovani dellassociazione per vivere un momento nel nome della solidarietà.
Lincontro che si terrà a Lagonegro, all'Hotel San Nicola, Sabato 3 gennaio 2026, dalle
ore 10.00, si pone come obiettivo quello di dare voce ai giovani, di renderli protagonisti.
La frase Non guardare da fuori, entra nella squadra richiama proprio la necessità che le
nuove generazioni diventino parte attiva dellassociazione, avendo a disposizione lo
spazio e i mezzi per fare la differenza.
LAVIS, oltre a essere un'associazione di volontariato che promuove la donazione di
sangue, è anche un ente del Terzo Settore, che può e deve far sempre di più per riuscire
ad apportare un cambiamento sociale, fondato sul rispetto della dignità umana e
delluguaglianza.
La manifestazione è aperta ai giovani della Basilicata in unetà compresa tra 18 e 35
anni e anche alle ragazze e ai ragazzi del Servizio Civile che rappresentano una
straordinaria risorsa da accogliere, con entusiasmo, in questa squadra.
La storia dellAVIS è fatta di persone, di incontri, di momenti. Per tale motivo il desiderio della Consulta è che Sabato 3 gennaio 2026 possa essere uno di quei momenti da
ricordare per sempre, uno di quei momenti per dire che i giovani ci sono e non si
stanno occupando del futuro ma del presente!
